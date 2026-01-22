Ömer Bolat: Enflasyon ile mücadelede bu yıl 20'li rakamların en dibine inmeye kararlıyız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Düzce Ticaret ve Sanayi Odasını (DTSO) ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada düzenlenen "İş Dünyasıyla Toplantı" programında konuşan Bolat, Düzce'nin ihracatta 19'uncu büyük il konumuna geldiğini, 2 milyar dolar civarında dış satım yaptığını söyledi.

Bolat, kentin çok büyük dış ticaret fazlası verdiğini belirterek, ithalatının 260 milyon dolar civarında olduğunu kaydetti.

DÜZCE'NİN AK PARTİ'YE OLAN DESTEĞİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Düzce'nin AK Parti'ye büyük destek verdiğini belirterek, "Düzce'de hiç boynumuz eğilmedi. Düzce halkı kadirşinas bir şekilde her zaman yapılan hizmetlerin, eserlerin kadirşinaslığını gösterdiler. Türkiye Cumhuriyeti'nde tarihimizde parlamenter sisteme geçtiğimiz tarihten bu yana 23 yıl iktidarda olan başka bir parti olmadı, başka lider de olmadı.

Çok partili hayatımızda AK Parti ve Cumhurbaşkanımız 23 yıl aziz ve cennet vatanımıza, aziz milletimize hizmet ettiler. Partimizin tüm kademeleri ile teşkilatlarımızın hepsi bu hizmet kervanında yerlerini aldılar. AK Parti halkın desteğini almasaydı, AK Parti'nin hizmetlerinden, eserlerinden vatandaşımız memnun olmasaydı milletimiz oy verir miydi? 17 seçim zaferi hediye ettiler." dedi.

"İHRACAT REKORU KIRDIK"

Bakan Bolat, hizmet ihracatını 14 milyar dolarla devraldıklarını şu anda 122 milyar dolarla rekor kırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

Toplam ihracatta rekor kırdık. 19,5 milyon istihdam vardı. Şimdi nüfusumuz 85 milyon ve 33 milyon sınırına ulaştık. Sınıflar, öğrenci sayıları, 60-70 kişilik sınıflardan 20-25 kişilik sınıfa geldik. 209 üniversitemiz var. Bilgi merkezleri, sağlık merkezleri kuruldu. Aile hekimliği müessesi getirildi. İmrenirdik, şu anda aile hekimliği var. Acil Tıp müessesi kuruldu. Bine yakın hastane yenilendi. Öğretmen sayımız 3 katını geçti.



Hastanelerde modern yatak sayısı 3 katına yükseldi. 15 bin tane yatak sayısı vardı. Kiminde 8-10 kişi kalıyordu. Şu anda 1 milyon üzerinde yatak var. Öğrenciler en modern şartlarda okuyorlar. Bin liranın altında bedel alınıyor, 20 bin üzerinde devlet karşılıyor. Türkiye'de engelliler için aileleri için hayat zindan gibiydi. Evden çıkamazlardı. Anne ve babalarda çıkamazlardı.



Engelliler merkezleri yapıldı. Rehabilitasyon merkezleri yapıldı. Türkiye'de sosyal yardımların bütçedeki payı komik rakamlardı. Bütçenin yüzde 1'in altındaydı. 10 trilyon bütçemiz var. Emeklilere 950 milyar olarak ayrıldı. Kaç depremler atlattık. Hepsinden kısa bir süre içinde ayağa kalktık. O şehirlerimizi inşa ettik, imar ettik.

ENFLASYONLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Bakan Bolat, ekonomik büyümenin devam ettiğini belirterek, "Kuzeyde savaş, doğuda savaş. Dünya ticaretinin temellerinde sarsıntılar var. Ekonomik büyümemiz devam ediyor. 2025 yılında yüzde 3,7 ilk 9 ayda büyüdük. 31 aydır işsizlik oranı tek hanede.

Enflasyonu hayat pahalılığında 30,89'a düşürdük. Gıda da yüzde 28'e düşürdük. Enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadelede bu yıl yüzde 20'li rakamların en dibine indirmeye kararlıyız." şeklinde konuştu.

"FELAKET TELLALLIĞI YAPANLARA KULAK ASMAYALIM"

Bolat, terörün kökünü kazıdıklarına işaret ederek, "Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de terör yatakları ortadan kalktı. Türkiye bölgesel değil küresel oyun kuran oldu. Cumhurbaşkanımız Dünya'da 4-5 liderin içinde yer aldı. Sürekli felaket tellallığı yapanlara kulak asmayalım.

Başarılı çalışkan teşkilat lazım. Lider ve teşkilat kurmaylar çalışacaklar halka hizmet edecekler. Halkın kalbini kazanacaklar. Halka asla tepeden bakmayacaklar. Ufuk lazım vizyon lazım. Her birimiz iki kişiyi partimize üye yapsak 34,5 milyon kişiye yükseleceğiz" dedi.