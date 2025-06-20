İŞKUR, istihdam desteklerini tek çatı altında topladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), gençlerin iş gücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla istihdam teşviklerini İŞKUR Gençlik platformunda topladı.

İŞKUR, istihdamın korunması ve artırılması, işsizliğin azaltılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesiyle kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler ve eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

DİJİTAL ORTAMDA GENÇLERE DESTEK

Kurum, 81 ilde bulunan fiziki birimlerinin yanı sıra dijital ortamda da gençlerin kariyer planlamalarına destek verecek.

Bu kapsamda gençlerin iş gücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla istihdam teşvikleri, "İŞKUR Gençlik" platformunda toplandı.

İŞKUR Gençlik platformuna "https://genclik.iskur.gov.tr/" adresinden ulaşılabiliyor.

STAJ BAŞVURULARI

Platform ile gençler, iş gücü piyasasında talep edilen mesleklere ve hizmetlere erişebilecek, kurumun kendilerine sunduğu kariyer rehberliği ve danışmanlığıyla ilgili bilgilere ulaşabilecek.

Ayrıca kurs ve programlar başta olmak üzere işe yerleştirme, staj, iş ve meslek danışmanlığı başvurularını yapabilecek.

Gençler, platform üzerinden iş kulübü eğitimlerine başvurabilecek, mesleki yönelim test bataryası ile nitelik ve becerilerini de keşfedebilecek.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NA BAŞVURU

Bunların yanı sıra devlet üniversiteleriyle birlikte, öğrencilerin istihdam edilebilirliğinin artırılmasına katkı sağlamak, onlara bilgi, beceri, çalışma alışkanlığını ve disiplinini kazandırmak amacıyla düzenlenen İŞKUR Gençlik Programı'na başvurular da platform üzerinden yapılabilecek.







