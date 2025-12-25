İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri sahiplerini buldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 20. Yeşil Dönüşüm Ödülleri’nde; çevre, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanlarında fark yaratan 17 sanayi kuruluşu altı kategoride birincileri açıkladı.

Çevre Dostu Proje, Çevre Dostu Ürün, Enerji Verimli Proje, Enerji Verimli Ürün, Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Sürdürülebilirlikte İş Birliği kategorilerinde verilen birincilik ödülleri; Borçelik, Kastamonu Entegre, Ford Otomotiv, WAT Motor, Ülker Bisküvi ve TUSAŞ’a verildi.

ALTI KATEGORİDE BİRİNCİLER BELLİ OLDU

İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri’ni alanlar:

Çevre Dostu Proje: Borçelik

Çevre Dostu Ürün: Kastamonu Entegre

Enerji Verimli Proje: Ford Otomotiv

Enerji Verimli Ürün: WAT Motor

Sürdürülebilirlik Stratejisi: Ülker Bisküvi

Sürdürülebilirlikte İş Birliği: TUSAŞ

“İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ DÖNÜŞÜMÜN İTİCİ GÜCÜ”

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ödüllerle; çevresel etkiyi azaltan, enerji ve kaynak verimliliğini artıran, döngüsel ekonomiye katkı sağlayan yenilikçi projelerin görünür kılındığını vurguladı ve “İyi uygulama örnekleri, dönüşümün en güçlü itici gücüdür.” dedi.

Bahçıvan, rekabet gücünün artık yalnızca üretim kapasitesiyle değil; karbon ayak izini azaltma, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi ilkelerini iş modellerine entegre etme becerisiyle ölçüldüğünü ifade etti.

VARANK: YEŞİL DÖNÜŞÜM ORTAK BİR SORUMLULUK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, törende yaptığı konuşmada yeşil dönüşümün yalnızca bir çevre politikası değil, geleceğe karşı ortak bir sorumluluk olduğunu belirterek; kimseyi geride bırakmadan, sanayiyi güçlendirerek yol almanın önemine dikkat çekerek, şu mesajları verdi:

Sanayimizin rekabet gücü artık yalnızca üretim kapasitesiyle ölçülmüyor. Çevresel performans ve döngüsel ekonomi uygulamaları kalıcı bir yer edinmenin temel koşulu haline geldi. Yeşil dönüşüm bir çevre politikası değil, geleceğe karşı ortak bir sorumluluktur. Bunu birlikte başaracağız.

COP SÜREÇLERİ VE YEŞİL FİNANS VURGUSU

Konuşmalarda, iklim değişikliğiyle mücadelede COP süreçlerinin önemi vurgulanırken; yeşil tahvil, yeşil kredi ve yatırım fonlarının dönüşümün finansmanındaki stratejik rolüne değinildi. Türkiye’nin, 2026’da düzenlenecek COP31’e ev sahipliği yapacak olmasının da önemli bir fırsat olduğu ifade edildi.

SANAYİ İÇİN İLHAM VEREN ÖRNEKLER

Törende ödüllendirilen projelerin; atık oluşumunu azaltan, geri kazanımı destekleyen, döngüsel ekonomi süreçlerini üretime entegre eden ve enerji talebini yöneten uygulamalarla sanayinin dönüşüm kapasitesini ortaya koyduğu belirtildi.