Isparta'da ahududu üretimi yaygınlaştı

Ahududu, dondurma, pastacılık, dondurulmuş meyve gibi sektörlerin lokomotif ürünü haline geldi.

Katma değeri yüksek olan ürün, kozmetik sanayisinde de kullanılıyor.

Son yıllarda özellikle genç girişimci ve kadın üretici aile işletmeleri tarafından yetiştirilen ahududu, taze tüketim sektöründe de değer görüyor.

Isparta’da 45 dekar alanda kadın ve genç çiftçiler tarafından hasadı yapılan ürün aynı zamanda örtü altı ürün olarak da yetiştiriliyor.

TOPRAKSIZ AHUDUDU YETİŞTİRİCİLİĞİ

Yılanlı köyünde 7 dekar alanda üretim yapan Ziraat Mühendisi Bayram Ali Öner, daha önce özel bir firmada topraksız kültür ahududu yetiştiriciliği yaptığını söyledi.

"ÜRÜNLERİ İÇ PİYASAYA VERİYORUZ"

Daha sonra kendi işletmesini kurma kararı aldığını belirten Öner, "2 yıldır faal bir şekilde üretimimize devam ediyoruz. 7 bin adet ahududu fidanımız var. Ağırlıklı olarak iç piyasada taze tüketim olarak değerlendiriyoruz." dedi.