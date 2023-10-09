İsrail Şekeli'nde düşüş: 45 milyar dolarlık destek hamlesi Filistin'den yapılan saldırılar sonrası piyasalara müdahale edildi. İsrail Merkez Bankası, döviz kurundaki oynaklığın giderilmesini hedefliyor.

ensonhaber.com

İsrail ile Filistin arasında başlayan çatışmaların yansıması, İsrail Şekeli'nde ortaya çıktı.

Söz konusu para biriminde gerileme yaşanırken, İsrail Merkez Bankası döviz satarak müdahalede bulundu.

Piyasaları destekleme kapsamında dolar likiditesi sağlanmasına karar verildi.

45 milyar dolarlık satış

Yapılan açıklamada, İsrail merkezli banka, takas mekanizmalarıyla 30 milyar dolara kadar satış gerçekleştirecek. Bu, 15 milyar dolara kadar genişletilecek.

Açıklamada, ilerleyen dönemde döviz kurundaki oynaklığın giderilmesinin ve gerekli likiditenin sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

İsrail Şekeli'nde son durum

Bloomberg'ün aktardığına göre, İsrail Şekeli açılışta yüzde 2'ye kadar değer kaybetti. Yerel saatle 09:34 itibarıyla dolar karşısında yüzde 1,6 düşüşle 3,90 seviyesinde işlem gördü.

Kısa vadede piyasalarda bir miktar dalgalanma yaşanacağı ancak bunun yönetilebilir olmasının beklendiğine dair yorumlara yer verildi.

Saldırı sonrası piyasalara müdahale

Döviz satışının, İsrail Merkez Bankası'nın yaklaşık iki yıllık süreçte yaptığı ilk müdahale olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Şekeli destekleme kararı, İsrail'e düzenlenen ölümcül saldırıların ardından geldi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı uzun ve zorlu bir savaş yürüteceklerini söylemişti.