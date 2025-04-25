İstanbul depreminin neden olduğu hasarın bilançosu

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İstanbul'da 23 Nisan Çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremden, ülkenin batısında bulunan birçok kent etkilendi.

Risk yönetim danışmanlığı veren Londra merkezli Aon, haftalık yayımladığı raporda Marmara Denizi'nde gerçekleşen depremlerin yol açtığı ekonomik zararın on milyonlarca doları bulabileceğini belirtti.

Deprem ve ardından meydana gelen çok sayıda artçı şok sırasında yüksekten atlayan yüzlerce kişi yaralanmış, bazı binalar hafif hasar görmüştü.

İstanbul'da en az 380 binanın hasar gördüğü bildirildi.

Aon'un haftalık raporunda yapılan öncü hasar değerlendirmelerine göre toplam ekonomik kaybın onlarca milyon doları bulabileceği belirtildi.

DEPREMİN KAYIPLARI İÇİN TAHMİNLER

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu ise başlangıçtaki kayıpların yüzde 43 olasılıkla yüz milyonlarca doları bulabileceğini, hatta yüzde 29 olasılıkla 1 milyar doları da aşabileceğini öngörüyor.

Depremden etkilenen bölgelerdeki düşük sigortalama oranı nedeniyle sigortalanmış kayıpların çok daha az olması bekleniyor.