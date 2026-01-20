Altın ve gümüşten yeni rekor: Piyasalarda son durum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Değerli metaller yakından takip ediliyor...

Altın fiyatları rekor seviyeye yükseldi ve ons başına 4 bin 701 dolar civarında işlem gördü.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ

Bu yükseliş, ABD-AB ticaret gerilimlerinin yeniden alevlenmesiyle birlikte güçlü güvenli liman talebiyle desteklendi.

ABD Başkanı Donald Trump Grönland'ın kontrolünü ele geçirmek için güç kullanma olasılığını dışlamazken Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını artırıyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 675 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 659 dolar, en yüksek de 4 bin 708 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 712 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 495 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 484 lira, en yüksek de 6 bin 551 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 560 liradan alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

İşte günün ilk saatlerinde güncel satış fiyatları:

Gram altın: 6 bin 560 TL

Çeyrek altın: 10 bin 797 TL

Yarım altın: 21 bin 595 TL

Tam altın: 42 bin 83 TL

Cumhuriyet altını: 43 bin 57 TL

Gremse altın: 105 bin 208 TL

Reşat altını: 43 bin 83 TL

Ata altını: 43 bin 398 TL

GÜMÜŞ REKOR KIRDI

Gümüş fiyatları da altına benzer nedenlerden dolayı değer kazanmasını sürdürüyor.

Trump'ın agresif tavrı nedeniyle gümüş, rekor seviyelere yükseldi.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 94,46 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 92,59 dolar, en yüksek de 94,73 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 93,95 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 131,5 liradan başladı. Gün içinde en düşük 128,9 lira, en yüksek de 131,9 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 131 liradan alıcı buluyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz kurlarındaki dalgalı seyir, haftanın ilk işlem gününde de devam etti.

Dolar 0,08 yükselerek 43,27 TL'ye çıkarken euro yüzde 0,11 artışla 50,51 TL seviyelerinden işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHERIUM

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden ve tekrar toplanan kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Türkiye saati ile 09.30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,57 değer kaybederek 91 bin 67 dolar oldu.

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Etherium ise yüzde 1,51 değer kaybederek 3 bin 139 dolardan işlem görüyor.

BORSA İSTANBUL'DA TARİHİ REKOR

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,63 değer kazanarak 12.747,88 puanla rekor seviyeden tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 79,36 puan artarken, toplam işlem hacmi 197,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,12, holding endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,22 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 3,39 ile ticaret oldu.

TRUMP'IN TEHDİDİ

Bu rekorlar, Trump'ın 1 Şubat'tan itibaren sekiz Avrupa ülkesine ek yüzde 10 ithalat vergisi uygulama tehdidinin ardından geldi.

Bu oran, ABD'nin adayı ele geçirmesine izin verilmediği takdirde haziran ayında yüzde 25'e kadar çıkabilir.

AB liderleri perşembe günü acil bir zirvede karşı önlemleri görüşecekler.

ENFLASYON RAPORU TAKİP EDİLECEK

Bu arada, yatırımcılar bu hafta açıklanacak olan ve Federal Rezerv'in faiz politikası hakkında daha fazla ipucu verebilecek olan ABD PCE enflasyon raporunu yakından takip ediyor.

Altının bu yılki güçlü performansı, Venezuela ve İran'daki gerilimler ve Fed'in bağımsızlığına ilişkin süregelen endişeler nedeniyle güvenli liman akışlarıyla desteklenen 2025'teki olağanüstü kazanımların üzerine inşa ediliyor.