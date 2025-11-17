İstanbul Ekonomi Zirvesi 2025'in tanıtım toplantısı Çırağan Sarayı'nda yapılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Ekonomi Zirvesi 2025, 'Yeni Dengeler ve Küresel İşbirlikleri' ana temasıyla 11-12 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Zirve; küresel ekonomi, sürdürülebilirlik, sağlık, otomotiv, enerji, telekomünikasyon, sanayi, finans, eğitim, dijital dönüşüm, girişimcilik ve uluslararası yatırım gündemlerini tek çatı altında buluşturacak.

11-12 ARALIK TARİHLERİNDE YAPILACAK

9. İstanbul Ekonomi Zirvesi, 11-12 Aralık tarihlerinde Çırağan Sarayı'nda yapılacak.

Zirve öncesinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, bu seneki ana temalarının 'Yeni Dengeler ve Küresel İşbirlikleri' olduğunu söyledi.

ZİRVEYE 50'YE YAKIN KATILIM OLACAK

Değer, yurt dışından büyükelçiler, konsolosluklar, bakanlık ve başbakanlık seviyesinde 50'ye yakın katılım olacağını ifade ederek, İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin her geçen gün büyüyerek yoluna devam ettiğini belirtti.

Değişen yeni dünya dengelerinde Türkiye'nin hak ettiği yere ulaşması için İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin elinde geldiği kadar buraya katkı sunmaya çalıştığını vurgulayan Değer, her sene olduğu gibi bu sene de etkinliğin galasıyla birlikte 3 gün süreceğini ifade etti.

"İSTİYORUZ Kİ ZİRVE, TÜRKİYE'NİN YERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETSİN"

Değer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinci İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin ana teması sanayi 4.0'dı. Bütün dünya konuştu, tartıştı. 'Oldu olacak, gelecek yarın' derken geleceğin tam orta göbeğindeyiz ve o kadar hızlı hareket ediyor ki bu gelişimi tamamlamış olanlar var, tamamlamaya çalışanlar var, hiç başlamamışlar var. Dolayısıyla biz istiyoruz ki İstanbul Ekonomi Zirvesi, gelişmekte olan yeni dünya düzeninde Türkiye'nin yerini en iyi ve hak ettiği şekilde temsil etsin."

'DÜNYA BARIŞI' TEMALI BİR RESEPSİYON DA DÜZENLENECEK

Bu arada, zirvenin 11 Aralık akşamında, B2B toplantıların ardından 'Dünya Barışı' temalı özel bir resepsiyon düzenlenecek.

Resepsiyonun açılışında, Türkiye'de görev yapan büyükelçi ve başkonsolosların, barış mesajları birer dakikalık demeçlerle paylaşılacak.

Zirvenin son gününde, yılın en başarılı kişi ve kurumları 9. İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni ile ödüllendirilecek.