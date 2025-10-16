İstanbul esnaf teşkilatının başkanı Faik Yılmaz vefat etti

Faik Yılmaz, uzun yıllardır İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanlığı'nı yürüyordu.

Yılmaz, aynı zamanda Güngören Birleşik Esnaf Odası'nın da başkanıydı.

Faik Yılmaz, şeker hastalığı başta olmak üzere böbrek yetmezliği çekiyordu ve uzun süren tedavi sürecinin ardından hayata tutunamadı.

"HER DAİM ESNAFIN YANINDA OLDU"

İSTESOB, Yılmaz'ın vefatı ile ilgili şu mesajı yayımladı:

İSTESOB’un değerli başkanı, camiamızın duayeni Sayın Faik Yılmaz’ı kaybetmenin derin acısı içindeyiz. Yıllarını esnaf ve sanatkâr teşkilatına adamış, her daim esnafın yanında durmuş, ahiliğin kardeşlik ve dürüstlük ilkelerini hayatının merkezine koymuş bir önderdi. Onun emeği, tevazusu ve insan sevgisi bu teşkilatın hafızasında daima yaşayacaktır.

CENAZE TÖRENİ YARIN

17 Ekim 2025 Cuma günü saat 11.00'de Birliğin Bakırköy, İncirli merkez binasının önünde yapılacak törenin ardından, öğle namazına müteakip Ataköy 5. Kısım Camii'nden kaldırılarak Büyükçekmece/TÜYAP Aile Mezarlığı'na defnedileceği açıklandı.

FAİK YILMAZ KİMDİR?

Faik Yılmaz, 1949'da İstanbul’da doğdu. Çalışma hayatına deri konfeksiyon terzisi olarak atıldı, cemiyet hayatına da Güngören Spor Kulübü’nde1972 yılında yöneticilik yaparak başladı. 1977 yılında Güngören Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan vekilli olan Faik Yılmaz, bu odaya 31 Ekim 1980 tarihinde başkan seçildi.

1984 yerel seçimlerinde Güngören Merkez Mahallesi muhtarlığına seçildi. Türkiye’nin kalkınması ve büyümesinin organize sanayi sitelerinden geçtiğini inanan Faik Yılmaz, bu amaçla İstanbul’daki birçok sanayi sitesinin kuruluşuna öncülük etti.

İkitelli’de kurucusu olduğu Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin 1983 yılında başkanlığını yaptı.

1984 yılında Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Disiplin Kurulu üyeliğine, 1986 yılında ise yapılan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

1994 yılında Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkan Vekilliği görevine seçildi.

25 Aralık 2005 tarihinde yapılan seçimlerden sonra İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin Başkan Vekilliği görevine getirildi.

SUAT YALKIN'DAN SONRA GÖREVİ DEVRALDI

Yönetim kurulunca 23 Ocak 2009 tarihinde, önceki duayen başkan Suat Yalkın'ın vefatı ile boşalan İSTESOB Başkanlığa seçildi.

2010 yılında Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) yönetim kurulu üyeliğine seçilen Faik Yılmaz, 2010- 2014 yılları arasında TESK Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Faik Yılmaz, İSTESOB’un 33.,34., 35. ve 36. Olağan Genel Kurulları’nda delegelerin büyük çoğunluğuyla yeniden başkan seçildi.