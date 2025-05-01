İstanbul Havalimanı bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde yer aldı

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin dev yatırımlarından olan İstanbul Havalimanı, ülkeyi havacılık sektöründe önemli bir aktarma merkezi haline getirerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Hizmete girmesinin ardından kısa süre içinde peş peşe birçok rekora imza atan İstanbul Havalimanı'nın başarılı grafiği devam ediyor.

Son olarak Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 21-27 Nisan dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu paylaşıldı.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1482 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

Rapora göre İstanbul Havalimanı'nı günlük 1419 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1357 uçuşla Londra Heathrow, 1344 uçuşla Paris Charles De Gaulle ve 1314 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

İstanbul Havalimanı, 2024 yılında günlük ortalama 1401 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak üst üste üçüncü yıl da bu unvanını korumuştu.