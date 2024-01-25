İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 16 kilogram kokain yakalandı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 16 kilogram ağırlığında kokain, Kocaeli’de de 537 kilogram sodium flouride kimyasal madde yakalandığı bildirildi.

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AA

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçak maddeler ve uyuşturucu ile mücadeleye devam ediyor.

Operasyonlar tüm sınır ve gümrük bölgelerinde devam ediyor.

En son İstanbul ve Kocaeli'de önemli miktarda uyuşturucu ve kaçak kimyasal madde ele geçirildi.

16 kilogram uyuşturucu madde

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 16 kilogram ağırlığında kokain yakalandı.

Kocaeli’de ise Derince Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı özel bir limana gelen 20 konteyner mercek altına alındı.

537 kilogram kimyasal madde

Buradaki aramalarda da 537 kilogram tekstil ve kozmetik sektöründe kullanılan sodium flouride kimyasal madde ele geçirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)