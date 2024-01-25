AA
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçak maddeler ve uyuşturucu ile mücadeleye devam ediyor.
Operasyonlar tüm sınır ve gümrük bölgelerinde devam ediyor.
En son İstanbul ve Kocaeli'de önemli miktarda uyuşturucu ve kaçak kimyasal madde ele geçirildi.
16 kilogram uyuşturucu madde
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 16 kilogram ağırlığında kokain yakalandı.
Kocaeli’de ise Derince Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı özel bir limana gelen 20 konteyner mercek altına alındı.
537 kilogram kimyasal madde
Buradaki aramalarda da 537 kilogram tekstil ve kozmetik sektöründe kullanılan sodium flouride kimyasal madde ele geçirildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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