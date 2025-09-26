İstanbul'a gelen turist sayısı 9 ayda 13,5 milyona ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında İstanbul'da turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye'ye 2002'de gelen turist sayısının 12-13 milyon civarında olduğunu anlatan Ersoy, bu sene İstanbul'a gelen turist sayısının ise 13,5 milyona ulaştığını söyledi.

Bakan Ersoy, "Bu yılın 9 ayında sadece İstanbul'a gelen turist sayısı 13,5 milyona ulaşmış durumda. Bu başarıyı bölgemizdeki çatışma, savaşlara ve krizlere rağmen sağlıyoruz." dedi.

"ARTIK REKABET ŞEHİRLER ARASINDA"

Turizm alanında rekabetin artık ülkeler değil, şehirler arasında yaşandığına işaret eden Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

Dünyanın en önemli şehirleri turizm rekabetinde bir adım öne geçmek için olağanüstü çaba sarf ediyor. Bizler de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak böylesine güçlü bir potansiyele sahip İstanbul'umuzun turizm pastasından çok daha büyük paylar alması için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. 2002'de ülkemizin tamamına gelen turist sayısı 12-13 milyon civarındaydı. Bu yılın 9 ayında sadece İstanbul'a gelen turist sayısı 13,5 milyona ulaşmış durumda. Bu başarıyı bölgemizdeki çatışma, savaşlara ve krizlere rağmen sağlıyoruz.

"TURİZMİ ÇEŞİTLENDİRECEK ADIMLARI ATIYORUZ"

Ersoy, turizmde elde edilen başarıların çok daha fazlasının elde edileceğini, İstanbul'da çok daha fazla turistin ağırlanacağını ve İstanbul'un dünya turizminde çok daha büyük başarılar elde etmesinin sağlanacağını ifade etti.

KRUVAZİYER TURİZMİ

Bunun için İstanbul'un marka değerini yükseltecek çalışmaları hayata geçirmeye devam ettiklerini vurgulayan Ersoy, "Turizmi çeşitlendirecek adımları atıyoruz. Bu yılın ocak-ağustos döneminde kruvaziyer turizminde tarihi bir yükseliş yaşıyoruz. 18 kruvaziyer limanımızda yaklaşık 1,5 milyon yolcuyu ağırladık. Bu rakam, son 12 yılın en yüksek seviyesi oldu. Ayrıca 6 yılda yapılması planlananları 2 yılda tamamlayarak, ilk defa bir şehrimizin, İstanbul'un, 2022 yılında Michelin Rehberi'ne girmesini sağladık." diye konuştu.

"AMAÇ TURİZM GELİRİNİ ARTIRMAK"

Bakan Ersoy, konuşmasında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yapılan tanıtım çalışmalarından, Türkiye Kültür Yolu Festivallerinden ve Haydarpaşa ile Sirkeci Garlarında gerçekleştirilen çalışmalardan bahsederek, "Tüm bu çalışmalarla temel amacımız, İstanbul'a gelen turist sayısını ve buna bağlı olarak İstanbul'un turizm gelirlerini artırmaktır. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz çalışmalarla hep birlikte bu hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"ORTAK HEDEFLERE BİRLİKTE KİLİTLENMELİYİZ"

İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde de çok ciddi bir çalışmanın yürütüldüğünü aktaran Ersoy, "Şu anda müzenin 2. etap düzenlemeleri tamamlanmak üzere. 2026 yaz sezonuna kadar kapasitesini yaklaşık yüzde 70 oranında artıracağımız yeni ek binasının inşaatını da tamamlayacağız. Birkaç ay sonra tefrişine başlıyoruz. O da tamamlandıktan sonra Avrupa'nın saylı müzelerinden birine İstanbul'umuz ev sahipliği yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

“AMAÇ İSTANBUL'U DÜNYA TURİZMİNİN DE BAŞKENTİ HALİNE GETİRMEK”

Bakan Ersoy, İstanbul'un geçerken uğranılan bir yer değil, merkeze alınan bir kalkış noktası olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: