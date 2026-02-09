İstanbul'da iş fırsatlarına kapı açan 500 milyar dolarlık projelerin rotası çizildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul PPPCoE, DEİK ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı iş birliği, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi’nin desteğiyle 10’uncu kez düzenlenen İstanbul KÖİ Haftası (PPP Week) kapsamında Türk özel sektör firmaları, 35 ülkenin kamu temsilcileriyle toplam değeri yaklaşık 500 milyar dolar olan altyapı projeleri için görüştü.

Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi ve İstanbul PPPCoE Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, “10’uncu buluşmamız, PPP Week tarihinin en yüksek katılımlı toplantısı oldu ve özellikle Türk özel sektörü, önümüzdeki dönemde ciddi iş fırsatları için ilk adımı bu etkinlik kapsamında attı.” dedi.

Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ-PPP) alanında dünyanın en itibarlı etkinliği olarak gösterilen İstanbul PPP (KÖİ) Haftası, 61 ülkeden yaklaşık 300 katılımcıyla tamamlandı. Bu yıl 10’uncu kez düzenlenen etkinlik, kendi tarihinin en yoğun katılımlı buluşması oldu. “İnsan merkezli refah” (Humanising Prosperity) ilkesiyle gerçekleştirilen etkinlikte, projelerin ticari başarısının yanı sıra insanlığa sunacağı katkı ana unsur olarak ele alındı.

TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜ İÇİN BÜYÜK FIRSAT YAKALANDI

PPP Week ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi ve İstanbul PPPCoE Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, etkinliğin alanında dünyanın en etkili buluşması olma rolünü perçinlediğini belirterek, “İnsan merkezli refah mottosu, bizim için tüm tartışmaların odağı oldu.” dedi.

Aydın, yapay zekâ gibi yeni teknolojiler, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmaya yönelik yeni odaklanmalar ve PPP projelerinde kullanıcıların söz sahibi olması gerektiğine dair artan farkındalığın, PPP’lere bakışı değiştirdiğini vurguladı. “Artık PPP’leri yapabildiğimiz için değil, yapmamız gerektiği için yapıyoruz” diyen Aydın, Türk firmalarının Orta Doğu, Afrika, Balkanlar ve Orta Asya merkezli toplam yaklaşık 500 milyar dolarlık altyapı projeleri için 35 ülkeden yetkili kamu görevlileriyle bir araya geldiğini ifade etti. Aydın, “PPP’lerin planlanması ve uygulanmasının insancıllaştırılması gerektiğine dair artan farkındalık, gelecek nesil PPP’lerin nasıl hayata geçirileceğine yönelik bir zihniyet değişikliğine yol açacaktır.” diye konuştu.

PPP WEEK 10. YIL ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

PPP Week kapsamında, 10’uncu yıla özel olarak farklı alanlarda ödüller de verildi. Alanya–Antalya Otoyolu Projesi, “10. Yıl PPP Anlaşması” ödülüne layık görüldü. Ödüller şöyle sıralandı:

- PPP Week 10. Yılın PPP Anlaşması: Antalya–Alanya Otoyolu

- PPP Week 10. Yılın Yerel Finansman Anlaşması: Akbank Koni

- PPP Week 10. Yılın Yerel Kredi Kuruluşu: Akbank

- PPP Week 10. Yılın Finansal Danışmanı: E&Y

- PPP Week 10. Yılın Teknik Danışmanı: BTY

- PPP Week 10. Yılın Ulaştırma PPP Anlaşması: FNS

- Yılın Yenilenebilir Enerji Tahvil Anlaşması: Limak Yenilenebilir Enerji

- PPP Week 10. Yılın Gayrimenkul Anlaşması: Kalyon İnşaat

- PPP Week 10. Yılın Sosyal PPP Projesi: Malezya Başbakanlık Kamu-Özel Ortaklığı Birimi

- PPP Week 10. Yılın Uluslararası Finans Kuruluşu: EBRD

- PPP Week 10. Sürdürülebilirlik Ödülü: MR

- PPP Week 10. Özel Ödül: Kuzey Marmara Otoyolu

RAKAMLARLA PPP WEEK

• 5 kıtadan 61 ülke katılımı

• 90 konuşmacı

• 300+ PPP uzmanı

• 6 çok taraflı kalkınma bankasından 10 konuşmacı

• Ticari bankalardan 10 proje finansmanı uzmanı

• 10 oturumda münazara/tartışma

• 8 panel oturumu

• Toplam 33 oturum