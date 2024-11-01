İstanbul'da yıllık enflasyonda düşüş

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verisini yayınlamadan önce İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'un enflasyonunu açıklıyor.

İTO verilerine göre, ekimde perakende fiyatlar yüzde 3,6 artarken, yıllık artış yüzde 59,10 seviyesinde gerçekleşti.

Aylık enflasyon ise geçen ay yüzde 3,9, yıllık 59,18 olarak kaydedilmişti.

2024 Ekim ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,64, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 0,15 oranında arttı.

2023 Ekim ayına göre 2024 Ekim ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO, 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 59,10, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 43,07 olarak gerçekleşti.

PERAKENDEDE EN FAZLA GİYİM HARCAMALARI ARTTI

Ekim 2024’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; giyim harcamaları grubunda yüzde 11,43, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 5,47, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 4,17, konutta yüzde 4,06, gıdada yüzde 3,40, ev eşyasında grubunda yüzde 1,38, kültür eğitim ve eğlencede yüzde 1,14 artış; ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,62 azalış izlendi.

TOPTANDA EN FAZLA İNŞAAT MALZEMELERİ ARTTI

Ekim 2024’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; inşaat malzemelerinde yüzde 4,01, yakacak ve enerjide yüzde 1,49, gıdada yüzde 0,07, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,04 artış; kimyevi maddelerde yüzde 2,81, madenlerde yüzde 0,03 azalış izlendi. Mensucat grubunda ise fiyat değişimi gözlemlenmedi.