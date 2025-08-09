İstanbul'un afetlere hazırlıklı olması için 650 milyon dolarlık dış finansman sağlandı

Dünya Bankası, İstanbul’un afet ve iklim dirençliliğini artırmak, afet öncesi hazırlık süreçlerini güçlendirmek ve acil müdahale kapasitesini geliştirmek amacıyla 650 milyon dolarlık dış finansman sağladı.

650 MİLYON DOLARLIK EK FİNANSMAN DESTEĞİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarına göre, Türkiye’nin yurt dışından uygun şartlarda dış finansman temin etme çabaları sürerken, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu İstanbul Kentsel Dirençlilik Projesi’ni onayladı. Proje kapsamında, İstanbul Valiliği bünyesindeki İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 650 milyon dolarlık finansmanı kullanacak.

İSTANBUL'UN DEPREME HAZIRLANMASI SAĞLANACAK

İPKB tarafından yürütülecek proje ile İstanbul’un deprem ve iklim risklerine karşı dayanıklılığının artırılması, afet sonrası kendi kendine yetebilen ve çevre dostu yapıların inşa edilmesi, afet öncesi hazırlıkların iyileştirilmesi ve acil müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

AFET DESTEĞİ 5,4 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

Projeyle kritik kamu binaları ve acil müdahale tesislerinin, deprem ve iklim tehditlerine karşı yüksek dayanıklılıkla yeniden tasarlanıp inşa edilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, yeşil altyapı çalışmaları, iklim uyumlu kentsel düzenlemelerle aşırı sıcaklık ve sel risklerinin azaltılması, sürdürülebilir su ve enerji yönetimi çözümleri de projede öncelikli alanlar arasında yer alıyor. Böylece, diğer kaynaklarla birlikte İstanbul’un afetlere dayanıklılığı için sağlanan uygun dış finansman miktarı yaklaşık 5,4 milyar dolara ulaşacak.

BAKAN ŞİMŞEK: "BAŞARILI ORTAKLIĞIMIZ DEVAM EDECEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile uzun soluklu işbirliğinin olumlu sonuçlar doğurduğunu vurgulayarak, “Bu başarılı ortaklık kararlılıkla devam edecek. Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı hedefleyen ekonomi programımız kapsamında, İstanbul’un deprem hazırlıklarını güçlendiren, afet yönetimi kapasitesini artıran ve kentsel dirençliliği yükselten kamu yatırımlarına desteğimiz sürecek” dedi.