İstanbul'un enflasyonu belli oldu İTO, Türkiye genelinde enflasyon verisi açıklanmadan önce İstanbul'un TÜFE verisini paylaşarak, açıklanacak veriye dair fikir veriyor. Kurum, aralık ayı enflasyonunu yüzde 74,88 olarak açıkladı.

ensonhaber.com

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyonunu 3 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacak.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar aralık ayında yıllık yüzde 74,88 arttı.

Böylelikle şubat ayından bu yana en yüksek yıllık artış kaydedilmiş oldu.

2022 yılında perakende enflasyonu yüzde 92,97 olmuştu.

Aylık artış yüzde 3,52

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi Aralık'ta önceki aya göre yüzde 3,52, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 2,31 artış kaydetti.

Yıllık artış yüzde 74,88

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, artış oranının perakendede yüzde 74,88, toptan fiyatlarda yüzde 62,77 olduğu görüldü.

Perakendede en fazla kültür, eğitim ve eğlence harcamaları arttı

Aralık ayında perakende fiyatlar, önceki aya göre kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 5,10, konutta yüzde 2,46, gıdada yüzde 4,90, giyimde yüzde 0,19, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 5,15, ev eşyasında yüzde 0,94, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1,05 ve diğer harcamalar grubunda yüzde 0,31 arttı.

Toptan fiyatlarda artış en fazla kimyevi maddeler grubunda

Toptan fiyatlarda ise kimyevi maddeler grubunda yüzde 5,79, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,14, madenler grubunda yüzde 1,86, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,36, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,35 artış, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,81 azalış görüldü.

Mensucat grubunda ise değişim yaşanmadı.