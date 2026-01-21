İstanbul'un hava kirliliği haritası açıklandı: En fazla hava kirliliği Kağıthane'de

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da 2025'te hava kirliliği değeri partiküler maddede azaldı, azot dioksitte arttı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yapılan çalışmada, İstanbul'da hava kirliliği değerlerinin 2025'te, bir önceki yıla göre partiküler maddede (PM10) azaldığı, azot dioksitte (NO2) artış gösterdiği belirlendi.

İSTANBUL'DA 2025 İLE 2024 YILLARINDAKİ HAVA KİRLİLİĞİ ORANLARI

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından, İstanbul'da 2025 ile 2024 yıllarındaki hava kirliliği oranına ilişkin çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hava kalitesi ölçüm istasyonlarınca kaydedilen havadaki partikül madde (PM10) ve azot dioksit (NO2) oranı incelendi.

PARTİKÜLER MADDE KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ YÜZDE 3 AZALDI

Buna göre, İstanbul'da 2024'te havadaki partikül madde konsantrasyonu ortalaması 26 istasyonda metreküp başına 35,8 mikrogram, 2025'te ise 34,7 mikrogram ölçüldü. Partiküler madde kaynaklı hava kirliliği, önceki yıla göre yaklaşık yüzde 3 azaldı.

EN FAZLA HAVA KİRLİLİĞİ KAĞITHANE'DE

Geçen yıl, İstanbul'da partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon, metreküp başına 63 mikrogramla "Kağıthane 1" oldu. Burayı sırasıyla metreküp başına 57,1 mikrogramla "Sultangazi 3" ve 56,3 mikrogramla "Tuzla" istasyonları takip etti.

EN TEMİZ HAVA SARIYER'DE

Aynı dönemde hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon, metreküp başına 17,8 mikrogramla Sarıyer İstasyonu oldu. Partikül madde kirliliği Büyükada İstasyonu'nda 19,3 mikrogram, Arnavutköy İstasyonu'nda 21,8 mikrogram olarak belirlendi.

Kentte partikül madde hava kirliliği oranı 12 istasyonda arttı, 13 istasyonda azaldı, 1 istasyonda ise değişmedi.

AZOT DİOKSİT HAVA KİRLİLİĞİ, YÜZDE 4 ARTTI

Kentte önceki yıl azot dioksit konsantrasyonu 21 istasyonda ise metreküp başına 35,7 mikrogram olarak kayıtlara geçti. 2025'te 37,2 mikrogram olan azot dioksit hava kirliliği, önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4 arttı.

AZOT DİOKSİT HAVA KİRLİLİĞİNİN EN FAZLA ÖLÇÜLDÜĞÜ İSTASYON: AKSARAY

İstanbul'da 2025'te azot dioksit hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon, metreküp başına 74,9 mikrogramla Aksaray oldu. Aksaray İstasyonu'nu 51 mikrogramla Beşiktaş ve 48 mikrogramla Bağcılar takip etti.

AZOT DİOKSİT HAVA KİRLİLİĞİNİN EN DÜŞÜK ÖLÇÜLDÜĞÜ İSTASYON: KUMKÖY

Hava kirliliğinin aynı dönemde en düşük ölçüldüğü istasyon ise metreküp başına 13,2 mikrogramla Kumköy oldu. Kumköy'ü, 23,8 mikrogramla Beylikdüzü ve 24,6 mikrogramla Avcılar istasyonları takip etti.

İstanbul'da azot dioksit hava kirliliği oranı 9 istasyonda arttı, 12 istasyonda azaldı.

"TOPLU TAŞIMAYI TERCİH ETMEK KİRLİLİĞİ AZALTIR"

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, hava kirliliğinde özellikle havadaki tozlar ile sanayi ve ulaştırma kaynaklı azot bileşiklerinin insan sağlığı açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

İstanbul'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İBB tarafından tarafından 37 noktada hava kalitesi ölçümü yapıldığını belirten Toros, "2024 yılı saatlik verileri ile 2025 yılı saatlik verilerini bu istasyonlardan aldık ve verileri kalite kontrolden geçirdik. Her bir istasyonda 10 yıl için verilerin yüzde 75 ölçüme sahip olup olmadığına baktık." dedi.

"KİRLİLİK AB'NİN SINIRLARININ ALTINDA"

Yıllık ortalamalara bakıldığında hem toz hem de azot bileşiklerinin Avrupa Birliği sınır değerlerinin altında kaldığını vurgulayan Toros, "Avrupa Birliği'nin yıllık sınır değeri metreküpte 40 mikrogramdır. Bu değerlerin altında olduğumuzu görüyoruz. Ancak Dünya Sağlık Teşkilatının sınır değerlerine göre her iki kirleticinin de sınır değerlerin üzerinde olduğunu görüyoruz." diye konuştu.