Dünyanın en değerli 50 markası açıklandı: Apple zirvedeki yerini korudu

Brand Finance'ın "Dünyanın En Değerli 500 Markası" çalışmasında 607,6 milyar dolar marka değeriyle Apple yine birinci geldi.

Apple, 607,6 milyar dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli markası olmayı sürdürdü.

TEKNOLOJİ DEVLERİ İLK SIRALARI PAYLAŞIYOR

Listeye göre Apple’ı 565,2 milyar dolarlık marka değeriyle Microsoft, 433,7 milyar dolarla Google izledi.

Amazon 360,9 milyar dolar marka değeriyle dördüncü sırada yer alırken, NVIDIA 184,3 milyar dolarla beşinci sıraya yükseldi.

İlk 10’daki markaların büyük bölümünü teknoloji şirketleri oluşturdu.

ABD MARKALARI LİSTEDE AĞIRLIKTA

Dünyanın en değerli 50 markası arasında ABD merkezli şirketler, açık ara çoğunluğu oluşturdu.

Walmart, Facebook, Instagram, Home Depot, Verizon, Oracle, American Express ve UnitedHealth Group gibi markalar da üst sıralarda yer aldı. ABD, hem marka değeri hem de listeye giren marka sayısıyla liderliğini sürdürdü.

ÇİNLİ MARKALARDAN GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Çin merkezli markalar da listede dikkat çeken bir performans sergiledi. Tencent, TikTok, ICBC, China Construction Bank ve Bank of China gibi markalar, ilk 50 içerisinde yer alarak Çin’in küresel marka gücünü ortaya koydu. Özellikle dijital platformlar ve finans kuruluşları öne çıktı.

AVRUPA VE ASYA’DAN GÜÇLÜ TEMSİL

Avrupa’dan Mercedes-Benz, BMW, Allianz Group, SAP ve T-Mobile gibi markalar listede yer alırken; Güney Kore’den Samsung ve Hyundai, Japonya’dan Toyota ve Sony küresel marka değerleriyle ilk 50’de kendine yer buldu.

MARKA DEĞERİNDE TEKNOLOJİ VE DİJİTALLEŞME ETKİSİ

Brand Finance verilerine göre, teknoloji, yapay zekâ, e-ticaret ve dijital hizmetlere yapılan yatırımlar marka değerlerini doğrudan etkiliyor. Özellikle yapay zekâ ve yarı iletken alanında faaliyet gösteren şirketlerin hızlı yükselişi, önümüzdeki dönemde sıralamalarda önemli değişimlerin yaşanabileceğine işaret ediyor.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ MARKALARI

Apple

Microsoft

Google

Amazon

Walmart

Samsung Group

TikTok

Facebook

NVIDIA

State Grid

Deutsche Telekom

Instagram

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)

China Construction Bank (CCB)

Verizon

Agricultural Bank of China

Bank of China

Toyota

Home Depot

Tesla