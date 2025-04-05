İster köz, ister haşlama! Süt mısır tezgahta: İşte fiyatı...

İHA

Akdeniz Bölgesi’nden getirilen erkenci süt mısırları Samsun’da seyyar satıcılar aracılığıyla hem haşlama hem de közlenmiş olarak satışa çıkarıldı.

Mevsimin ilk mısırları, şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda vatandaşlarla buluştu.

Seyyar satıcılar, sezonun ilk olması nedeniyle fiyatların yüksek olduğunu belirtirken, vatandaşların mısıra ilgisinin yoğun olduğunu ifade etti.

2025 FİYATI

Haşlanmış süt mısırı tanesi 50 TL’den, közde pişirilmiş mısır ise 60 TL’den satılıyor.

Samsun’da yetişen yerli süt mısırlarının ise yaklaşık 1-2 ay sonra hasat edilerek satışa sunulması bekleniyor.