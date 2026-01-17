Dünyanın en iyi 100 yemek şehri açıklandı! Listede üç Türk şehri var

- Taste Atlas, dünyanın en iyi 100 yemek şehri listesinde İtalya'yı ilk dört sıraya yerleştirdi.
- Listede Türkiye'den Gaziantep, İstanbul ve İzmir de yer aldı.
- Gaziantep 17., İstanbul 24., İzmir ise 84. sırada bulundu.
Dünyanın dört bir yanındaki yerel yemekleri, geleneksel tarifleri, içecekleri ve yöresel ürünleri tanıtan gastronomi platformu Taste Atlas, Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri listesi güncellendi.
Taste Atlas, Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri listesinin ilk 4 sırasına İtalya damga vurdu.
Sırasıyla; Napoli, Milan, Bologna ve Floransa zirveye yerleşti.
Beşinci sırada Mumbai (Hindistan), altıncı sırada Cenova (İtalya), yedinci sırada ise Paris (Fransa) yer aldı.
Viyana (Avusturya) sekizinci, Roma (İtalya) dokuzuncu, Lima (Peru) onuncu oldu.
Listede Türkiye'den üç şehir de var.
GAZİANTEP (17.)
17'nci sırada yer alan Gaziantep'le özdeşleşmiş ürünler şöyle sıralandı:
Baklava
Alinazik
Yuvarlama (Yuvalama)
Katmer
Beyran
İSTANBUL (24.)
24'üncü sırada ise İstanbul yer aldı. İstanbul'da yemesi gerekenler lezzetler şöyle sıralandı:
Lokum
Hünkarbeğendi
Beyti
Paçanga
Islak hamburger
İZMİR (84.)
84'üncü sıradaki İzmir'de yenmesi gereken lezzetler ise şunlar oldu:
Boyoz
İzmir köfte
Kadınbudu
İzmir bombası
Şambali
Tire köftesi