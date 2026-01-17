Dünyanın en iyi 100 yemek şehri açıklandı! Listede üç Türk şehri var Taste Atlas'ın En İyi 100 Yemek Şehri listesinde İtalya'nın ilk dört sırayı aldığı görülüyor. Türkiye'den de listede Gaziantep, İstanbul ve İzmir bulunuyor.

Dünyanın dört bir yanındaki yerel yemekleri, geleneksel tarifleri, içecekleri ve yöresel ürünleri tanıtan gastronomi platformu Taste Atlas, Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri listesi güncellendi. Taste Atlas, Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri listesinin ilk 4 sırasına İtalya damga vurdu. Sırasıyla; Napoli, Milan, Bologna ve Floransa zirveye yerleşti. Beşinci sırada Mumbai (Hindistan), altıncı sırada Cenova (İtalya), yedinci sırada ise Paris (Fransa) yer aldı. Viyana (Avusturya) sekizinci, Roma (İtalya) dokuzuncu, Lima (Peru) onuncu oldu. Listede Türkiye'den üç şehir de var. GAZİANTEP (17.) 17'nci sırada yer alan Gaziantep'le özdeşleşmiş ürünler şöyle sıralandı: Baklava Alinazik Yuvarlama (Yuvalama) Katmer Beyran İSTANBUL (24.) 24'üncü sırada ise İstanbul yer aldı. İstanbul'da yemesi gerekenler lezzetler şöyle sıralandı: Lokum Hünkarbeğendi Beyti Paçanga Islak hamburger İZMİR (84.) 84'üncü sıradaki İzmir'de yenmesi gereken lezzetler ise şunlar oldu: Boyoz İzmir köfte Kadınbudu İzmir bombası Şambali Tire köftesi

