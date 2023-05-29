İSTİB: Milletimiz tercihini istikrardan, istihdamdan ve üretimden yana koydu Cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından, iş dünyası temsilcileri tebrik ve destek mesajlarını aktarmaya devam ediyor.

AA

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı (İSTİB) Ali Kopuz da seçim gününde tarihin en önemli dönüm noktalarından birisine tanıklık ettiklerini belirterek, yüksek katılımın önemine değinen bir açıklama gerçekleştirdi.

Türkiye'nin 20 yılı aşan AK Parti iktidarıyla ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam etme iradesini tekrar gösterdiğini aktaran Kopuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bu seçim sonuçları, çok partili hayatımızın kesintisiz en uzun iktidarının yeni bir rekorla devam edeceğini gösteriyor. Aziz milletimizin iradesi istikrardan, istihdamdan, üretimden, ihracat ve büyümeden, kısaca Türkiye Yüzyılı'ndan tarafa tecelli etti. 27 Mayıs darbesinin 63. yıl dönümünün ertesi günü milletimiz, Büyük Türkiye hedefiyle Türkiye Yüzyılı'na yürümeyi seçmiştir. Bu seçimlerin önemli bir tarafı da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında gerçekleşmiş olmasıdır.

"Türkiye Cumhuriyeti, dehşet verici 20. yüzyıldan alnının akıyla çıkmayı başarmıştır"

Türkiye Cumhuriyeti, tarihin en kanlı savaşlarının gerçekleştiği, dünyanın birkaç kez yıkılıp tekrar kurulduğu dehşet verici 20. yüzyıldan alnının akıyla çıkmayı başarmıştır. İnşallah, bir dünya gücü olmayı hedeflediği Türkiye Yüzyılı'nı da alnının akıyla ve hedeflerine ulaşarak tamamlamayı başaracaktır.