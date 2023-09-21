İsviçre Merkez Bankası politika faizi yüzde 1,75'te sabit bıraktı Merkez bankalarının faiz kararlarının verildiği bir takvimde İsviçre'den de faiz kararı geldi.

AA

İsviçre Merkez Bankası (SNB), art arda 5 faiz artırımının ardından politika faizini sabit tutarak sıkılaştırma adımlarına son verdi.

SNB, politika faizinin yüzde 1,75’te sabit bırakıldığı aktardı.

Beklenti 25 baz puanlık artış yapılması yönündeydi.

Ekonomistlerin beklentileriyle uyumlu hareket etmeyen SNB, böylece politika faizini art arda 5. kez artırdıktan sonra sabit bırakmış oldu.

Enflasyonist baskıya karşı koymak için ek parasal sıkılaştırmanın devreye alındığı aktarılan SBN açıklamasında, şu ifadeye yer verildi:

Son birkaç çeyrekte önemli ölçüde sıkılaştırılan para politikası, hala mevcut enflasyonist baskıya karşı koyuyor.

Fiyat istikrarını korumak için döviz piyasasına müdahale etmek gündemde

Açıklamada, gerekmesi halinde fiyat istikrarını korumak için SNB'nin döviz piyasasına müdahale etmeye devam etme niyetinde olduğu da tekrarlandı.

Gelecek yıl için enflasyon tahmini: Yüzde 2,2

Bu yıl ve gelecek yıl için enflasyon tahminini yeniden yüzde 2,2 olarak duyuran SBN, enflasyonun 2025'te yüzde 1,9 gerileyeceği öngörüsünde bulundu.

SBS, haziranda 2025 için yüzde 2,1 enflasyon öngörüsünde bulunmuştu.

İsviçre’de yıllık enflasyon ağustosta yüzde 1,6 olurken, bunun da SNB'nin yüzde 0-2 hedef aralığında olması dikkati çekiyor.

SNB yönetim kurulu üzerindeki enflasyonla mücadele baskısı ise son dönemde azaldı.

Gözden Kaçmasın İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu Haberin Detayları

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)