İtalya'dan getirilen büyükbaş et, fiyatlara yansıdı

İHA

Yurt dışından büyükbaş hayvan etinin getirilmesi sonrası market fiyatlarında değişim görüldü.

İtalya'dan getirilen büyükbaş et sonrası, İstanbul Beylikdüzü’nde şubesi bulunan bir markette satılan İtalyan menşeili büyükbaş hayvan etinin kilogramının 369 liraya satılması çok konuşuldu.

FİYATLARDAKİ FARKLILIK KAFA KARIŞTIRDI

Uygun fiyata et satışının yapıldığı markete yakın bölgelerde bulunan yerli etin kuşbaşı kilogram fiyatının ise 700 lira olduğu görüldü.

Fiyatlardaki farklılık kafa karışıklığına yol açarken, tüketicinin uygun fiyatlı ete yöneldiği belirlendi.

Ayrıca, ithal edilen etlerin kasaplardaki fiyatlara da yansıyacağı düşünülüyor.

"YURT DIŞINDAN GELEN ETLER FİYATLARI BİR DÖNEM SABİT TUTTU"

Bölgede kasaplık yapan Mücahit Osman, et fiyatlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

Şimdi marketlerdeki etler yurt dışından geliyor. Bu etleri Et ve Süt Kurumu getiriyor. Şubesi olan marketlere dağıtıyorlar bunu. Bu şekilde de bu ürünler satılıyor. Bizimkiler de Trakya, Balıkesir, Çanakkale gibi bölgelerin hayvanlarını satın alıp burada halka sunuyoruz. Yurt dışından gelen etler fiyatları bir dönem sabit tuttu. Et için talep var satılıyor. Burada da ona göre fiyat kırılıyor.

"NE YEDİĞİMİZİ BİLMEDİĞİMİZ İÇİN ETİN İTHALİ YERLİSİ ÇOK FARK ETMİYOR"

Marketten alışveriş yapan bir vatandaş ise şu sözleri sarf etti: