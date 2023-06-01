İTO Başkanı Şekib Avdagiç, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu TOBB genel kurulu sonuçlanmış, Rifat Hisarcıklıoğlu tekrar başkan seçilmişti. Bugün yapılan görev dağılımda Hisarcıklıoğlu'nun listesinde bulunan İTO Başkanı Avdagiç, başkan yardımcısı olarak belirlendi.

AA

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, odasının bağlı olduğu üst kuruluş olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB 79. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucu 4 yıl süreyle yeniden TOBB Başkanlığı'na seçildi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de TOBB Yönetim Kurulu'nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak.

"Ülkemiz ekonomisi ve iş dünyamız için var gücümüzle çalışacağız"

Avdagiç, Twitter hesabından TOBB'un 79. Genel Kurulu'na ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmeyi yaptı:

TOBB'un 79. Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu'na seçildik. Bu dönem ticaret odalarını temsilen Başkan Yardımcısı olarak görev aldık. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında, TOBB çatısı altında ülkemiz ekonomisi ve iş dünyamız için var gücümüzle çalışacağız.

Şekib Avdagiç kimdir

1959 yılında Zenica’da (Bosna-Hersek) doğdu. Almanya-Köln’de başladığı ilk öğretimine İstanbul’da devam etti. İlk ve orta eğitimini İstanbul’da tamamladı.

1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Makina Mühendisi olarak mezun oldu. 1988’de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletmecilik İhtisas Programını bitirdi. Otomotiv sanayinde faaliyet gösteren bir şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir.

1990 yılında MÜSİAD’ın kuruculuğunu yapan heyette görev aldı ve 2000 yılına kadar Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 1995-1999 arası İTO Meclis Üyeliğinde bulundu. 2005-2009 arasında İTO Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

2008-2009 arasında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Üyeliği’nde bulundu. 2009 yılında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı oldu.

2009-2013 arasında İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 2013-2018 arasında İTO Meclis Başkanı olarak görev yaptı. 2013-2019 yılları arasında Kompozit Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Nisan 2018’den bu yana İTO Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.