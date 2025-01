Haberler



İzmir'de kırmızı et skandalı: 10 işletme kırmızı ete kanatlı et karıştırarak tağşiş yaptı

İzmir'de kırmızı et skandalı: 10 işletme kırmızı ete kanatlı et karıştırarak tağşiş yaptı Kırmızı et ürünlerinde yapılan tür tayini analizlerinde İzmir'de 10 işletmenin kurallara uygun hareket etmediğine rastlanırken; yapılan taklit ve tağşiş ihlalinin ise daha çok kırmızı ete kanatlı eti karıştırmak yönünde olduğu belirtildi.