Japonya, politika faizini 30 yılın en yüksek seviyesine çıkardı

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı merakla bekleniyordu.

BoJ'dan yapılan açıklamada, ücretlerin ve fiyatların ılımlı bir şekilde yükselmesinin beklendiği belirtilerek, reel faiz oranlarının önemli ölçüde negatif kalmasının ve destekleyici finansal koşulların ekonomik aktiviteyi desteklemeye devam etmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Firmaların, bu yılki güçlü ücret artışlarının ardından, gelecek yıl da ücretleri istikrarlı bir şekilde artırmaya devam edebileceği aktarılan açıklamada, ücret artışlarının fiyatlara yansımasıyla tüketici enflasyonunun ılımlı bir şekilde yükseldiği vurgulandı.

"FAİZ ARTIŞINA DEVAM EDİLEBİLİR"

Açıklamada, reel faiz oranlarının oldukça düşük seviyelerde olduğu göz önüne alındığında, Bankanın ekonomik ve fiyat tahminlerinin gerçekleşmesi halinde faiz oranlarını artırmaya devam edilebileceği ifade edildi.

FAİZ KARARI BORSALARA OLUMLU YANSIDI

Asya borsaları, Japonya'da BoJ'un beklentilere paralel olarak 25 baz puan faiz artırması ve ABD'de enflasyonda yavaşlamaya işaret eden verilerin küresel risk iştahını desteklemesiyle pozitif seyrediyor.

ENFLASYON BEKLENTİLER DAHİLİNDE GELDİ

Öte yandan, bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da ulusal enflasyon kasımda yıllık bazda yüzde 2,9 beklentilere paralel geldi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 yükseldi.