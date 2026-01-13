Jeopolitik gelişmeler piyasaları etkiledi! 13 Ocak'ta altın ve dövizde son durum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Artan jeopolitik riskler, fiziki arz sıkıntıları ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığına yönelik yenilenen belirsizlikler, piyasalara yön veriyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99 seviyesinde seyrediyor.

Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle altının onsu, dün yüzde 0,1 artışla 4 bin 598 dolardan işlem görürken, bugün 4 bin 587 dolara geriledi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 362 lira

Çeyrek altın: 10 bin 789 lira

Cumhuriyet altını: 43 bin 961 lira

Tam altın: 43 bin 155 lira

Yarım altın: 21 bin 577 lira

GÜMÜŞ

Son dönemde hızlı çıkış yakalayan gümüş, bugüne yüzde 0,32 düşüşle 84,8845 dolardan başladı.

DÖVİZ

Dolar/TL, dün günü yatay seyirle 43,1112'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 43,1603 liradan işlem görüyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 43,1603 lira

Euro: 50,3465 lira

Sterlin: 58,1428 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 artışla 63,8 dolarda seyrediyor.

BORSA REKOR TAZELEDİ

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 artışla 12.254,83 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 12.378,76 puana taşıdı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 artarak 13.952,00 puandan tamamladı.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, yüzde 0,25 oranda artarak 92 bin 35,3 dolara yükseldi.