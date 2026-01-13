Jeopolitik gelişmeler piyasaları etkiledi! 13 Ocak'ta altın ve dövizde son durum

- Jeopolitik gelişmeler ve dolar endeksindeki artış, altın fiyatlarını etkiliyor.
- Gram altın 6.362 lira, çeyrek altın ise 10.789 liradan satılıyor.
- Borsa İstanbul BIST 100 endeksi tarihi bir rekor kırarken, Bitcoin yüzde 0,25 artış gösterdi.
Artan jeopolitik riskler, fiziki arz sıkıntıları ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığına yönelik yenilenen belirsizlikler, piyasalara yön veriyor.
Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99 seviyesinde seyrediyor.
Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle altının onsu, dün yüzde 0,1 artışla 4 bin 598 dolardan işlem görürken, bugün 4 bin 587 dolara geriledi.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 6 bin 362 lira
Çeyrek altın: 10 bin 789 lira
Cumhuriyet altını: 43 bin 961 lira
Tam altın: 43 bin 155 lira
Yarım altın: 21 bin 577 lira
GÜMÜŞ
Son dönemde hızlı çıkış yakalayan gümüş, bugüne yüzde 0,32 düşüşle 84,8845 dolardan başladı.
DÖVİZ
Dolar/TL, dün günü yatay seyirle 43,1112'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 43,1603 liradan işlem görüyor.
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 43,1603 lira
Euro: 50,3465 lira
Sterlin: 58,1428 lira
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 artışla 63,8 dolarda seyrediyor.
BORSA REKOR TAZELEDİ
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 artışla 12.254,83 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 12.378,76 puana taşıdı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 artarak 13.952,00 puandan tamamladı.
BITCOIN
Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, yüzde 0,25 oranda artarak 92 bin 35,3 dolara yükseldi.