JPMorgan 2024'te TL'de değer artışı bekliyor Yatırım bankası JPMorgan, yayınladığı son raporla birlikte, gelişmekte olan piyasalara ilişkin olarak 2024 için ana beklentilerinden birinin TL'de değer artışı olduğunu açıkladı.

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Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından göreve gelen ekonomi yönetimi, para politikasında değişikliğe gitti. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz adımları sıkılaştı.

Son yıllarda değer yitiren TL'de, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından para politikasında değişikliğe gidilmesi ve politika faizinin büyük ölçüde yükseltilmesiyle birlikte iyimserlik oluştu.

Merkezi New York'ta bulunan Amerikan yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi JPMorgan da bu durumu olumlu değerlendirerek, Türk Lirası'nın 2024'te değerleneceği tahmininde bulundu.

"2024 yılının ilk yatırım teması toparlanma"

JPMorgan tarafından dün yayınlanan bir raporda Polonya, Güney Afrika ve İsrail'in yanı sıra Türkiye'ye de dikkat çekilerek "(2024 yılının) ilk yatırım teması toparlanma" mesajı verildi.

"TL, dolar karşısında değer kazanacak"

Açıklamada, TL'nin dolar karşısında değer kazanacağı işlem türlerine atıfta bulunularak şu değerlendirme yapıldı:

'TL için var olan ağırlığı artır' tavsiyemize 6 ay vadeli USDTRY forward'lerini ekliyoruz.

Türk Lirası tavsiyesi

JPMorgan, şu anda değerinin altında işlem gören Türk Lirası'nın 2024'te değerine yükseleceği için yatırımcılara ellerinde Türk Lirası bulundurmalarını tavsiye ediyor.

"TL'nin reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün yaptığı bir açıklamada, şu sözleri sarf etmişti: