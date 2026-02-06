JPMorgan gümüşün onsu için 75-80 dolar bandına dikkat çekti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gümüş, 2025'te yatırımcısına altından daha çok kazanç sağladı. 2026'da ise işler tersine döndü.

Yatırımcıların yeni gözdesi gümüş, ocak ayında ons başına 121,7 dolarlık rekora kadar çıktı.

Gümüş, şubat ayına girerken 65 doların altına inerek son 1,5 ayın en düşük seviyesine indi.

Gümüşte kayıp yüzde 35'i aştı.

Sert düşen gümüşün yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği merak konusu olurken ABD'li yatırım bankası JPMorgan'dan, dikkat çeken değerlendirme geldi.

Morgan, 75-80 dolar bandına dikkat çekti.

1,5 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Bugün yüzde 10 kayıp yaşayan gümüş, 65 doların altına sarktı. Son 1,5 ayın en düşük seviyesini gören ve Aralık 2025 fiyatlarına geri dönen gümüşün yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği merak konusu.

ABD'li yatırım bankası JPMorgan'dan beyaz metal için kritik değerlendirme geldi

GÜMÜŞ YENİDEN TOPARLANIYOR

65 doların altına sarkan gümüş, yeni günde toparlanma aşamasına geçti. Gümüş, hızla 70 doların üzerine çıktı ve 73 dolardan fiyatlanmaya devam ediyor.

JPMORGAN KISA VADELİ BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

JPMorgan, gümüşün yüksek değerlemesinin riskten kaçış dönemlerinde daha sert düzeltmelere yol açtığını vurgulayarak beklentisini açıkladı.

"75-80 DOLAR BANDINA DİKKAT"

JPMorgan gümüş için kısa vadede 75-80 dolar bandında daha güçlü bir taban oluşabileceğini, 2026'da ise 90 dolara doğru toparlanma görülebileceğini belirtti.