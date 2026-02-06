Türk savunma sanayii, deprem bölgesine yatırım yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 6 Şubat 2023 deprem felaketi sonrası Türk savunma sanayiinin yatırımlarıyla bölgenin ekonomik ve teknolojik kalkınmasına katkı sağladığını belirtti.

Görgün, devletin deprem sonrası yürüttüğü dünya çapında örnek inşa sürecinin bir parçası olarak, Türk savunma sanayiinin de bölgenin ekonomik ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlayan yatırımlarla bu büyük yürüyüşe omuz verdiğini aktardı.

Görgün, il il yatırımları şöyle sıralandırdı:

Bunu sağlam bir irade ve güçlü bir birliktelikle hep birlikte başardık. Savunma sanayi yatırımlarımız, Adıyaman'da ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN öncülüğünde kablo üretim tesisi, Kahramanmaraş'ta TUSAŞ Havacılık Yapısalları Üretim Tesisi, Kahramanmaraş'ta Havacılık Yapısalları Meslek Yüksekokulu, Hatay Kırıkhan'da ROKETSAN'ın stratejik üretim tesisi, Malatya'da ASELSAN Bakım, Onarım ve Elektronik Kart Üretim Tesisi, Gaziantep'te ASELSAN ve sanayicilerle ortak teknoloji yatırımı, savunma sanayii odaklı yeni istihdam ve nitelikli insan kaynağı projeleri.

"GENÇLERE İŞ, AŞ VE GELECEK"

Görgün, bu yatırımların sadece üretim değil, gençler için iş, aş ve gelecek anlamına geldiğini belirterek, "Savunma sanayii, Türkiye'nin ekonomik dirilişinin ve bölgesel dayanışmasının da güçlü bir aktörüdür. Bu büyük yürüyüşte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğine, tüm kurumlarımıza, mühendislerimize, işçilerimize ve bu milli seferberliğe emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.