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Kabuklu fındık fiyatı 2025: TMO fındık alım fiyatı açıklandı mı, kaç TL?

Fındık üreticileri, Toprak Mahsulleri Ofisi'nden gelecek fiyat açıklamasını bekliyor. Bu yıl fındık alım fiyatı ne kadar olacak sorusu, hem üretici hem de tüketicinin gündeminde. Peki, 2025 TMO fındık alım fiyatı açıklandı mı? Ne kadar, kaç TL oldu? Detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Haber Merkezi
23.07.2025 09:24
Kabuklu fındık fiyatı 2025: TMO fındık alım fiyatı açıklandı mı, kaç TL?

Üreticilere adil bir gelir sağlamak ve fındık üreticilerinin üretimini teşvik etmek için uygun düzeyde belirlenmesi gereken fındık fiyatları, her yıl yeniden belirleniyor.

Yeni mahsuller pazar inmeye başlayacakken 2025 fındık alım fiyatları merak ediliyor.

Ordu ve Giresun'de ağustos ayında başlayacak olan fındık hasadı öncesi, kabuklu fındık fiyatları Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından belirlenecek.

Gözler şimdi TMO levant ve Giresun kalite fındık fiyatları 2025 açıklamasında.

Peki, fındık fiyatları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 1 ton kabuklu fındık ne kadar, kaç TL? İşte, güncel fındık alım fiyatları bilgisi 2025....

FINDIK FİYATLARI AÇIKLANDI MI 2025

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2024-2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını kilogram başına levant kalite için 130 TL, Giresun kalite için 132 TL, Sivri fındık için 125 TL olarak belirledi.

Yeni fındık hasadı Giresun'da ağustos ayının ilk haftasında başlıyor.

2025 yılı fındık fiyatları fındık hasadından önce ağustosun ilk günlerine belli olacak.

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