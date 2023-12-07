Kahramanmaraş'ın tarhanası AB coğrafi işareti aldı Avrupa Birliği coğrafi tescili alan ürünlerin kazançları artıyor. Kahramanmaraş'ın tarhanasının AB coğrafi işaret belgesi alması sevinçle karşılandı.

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AA

Bugün Çanakkale'de üretilen Ezine peynirinin ardından bir coğrafi işaret haberi daha geldi.

Kahramanmaraş'ın yazın çerez, kışın çorba olarak tüketilen benzersiz lezzeti "Maraş tarhanası", Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı.

Kentin adıyla özdeşleşen ve sembolü haline gelen Maraş Tarhanası, yazın üretiliyor.

Tarhana çeşitli türleriyle dört mevsim tüketilme özelliğiyle öne çıkıyor.

Tok tutuyor

Firik, çerezlik cips, çorbalık adlarıyla kendine has tadı ve aromasıyla damaklarda ayrı bir lezzet bırakan tarhana, tok tutma ve organik olmasıyla her kesimin damak zevkine hitap ediyor.

Sıklıkla tüketiliyor

İçerisinde yoğurt, buğday, kekik ve tuz bulunan aşın 2 saat kaynayan sıcak suya dövmenin ilave edilmesiyle çok ince halde üretilen tarhana, çayın yanında ya da günlük hayatta çokça tüketiliyor.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı, gazetecilere, tarhananın şehirle özdeşleşen bir yiyecek olduğunu dile getirdi.

"Tarhana dünyada tanınacak"

Aroması, tadı ve lezzetiyle tarhanayı herkesin severek tüketebileceğini ifade eden Narlı, tarhananın AB coğrafi işaret tescillenmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek kullanımı hakkında bilgi verdi:

Maraş tarhanasının AB'den tescil alması bizleri mutlu etti. Türkiye'nin her yerinde tarhana yapılır ama Kahramanmaraş'ın tarhanasını ayırt eden havası, yoğurdu, kekiği ve kamıştan yapılmış çiğlere serilmesidir. Bizim tarhanamızın kendine özgü şekli vardır. Hem yaş firik şeklinde yenilir hem de kurutularak cips şeklinde tüketilir. Tarhananın AB'den coğrafi işaret alması ürünümüzün dünyada tanınması demektir. Dünya inşallah Kahramanmaraş'ta üretilen tarhanayı yiyecek. Çok sağlıklıdır. Harika bir besin kaynağı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)