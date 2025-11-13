Kamu alacaklarında tescil faizi oranı düşürüldü

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) tebliğine göre tecil faizi güncellendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48'inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verdiği yetki kapsamında, yıllık yüzde 48 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık yüzde 39 olarak belirlendi.

YENİ TECİL FAİZİ ORANI: YÜZDE 39

Bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 39 oranında tecil faizi uygulanacak.

Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girmiş oldu.

TEBLİĞİN İÇERİĞİ

Yayımlanan tebliğin içeriği şöyle:

Bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranda, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık yüzde 39 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir.