Abone ol: Google News

Kamu alacakları için gecikme zammı belli oldu: Yüzde 3,7

Kamuya borcu olanlar ve zamanında ödeyemeyenler için gecikme zammı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 4,5'ten yüzde 3,7'a geriledi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 13.11.2025 08:57
Kamu alacakları için gecikme zammı belli oldu: Yüzde 3,7
  • Kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 4,5'ten yüzde 3,7'ye düşürüldü.
  • Bu oran her ay için ayrı ayrı uygulanacak.
  • Karar, Cumhurbaşkanı onayıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'nda yer alan gecikme zammı oranı belirlendi.

Gecikme zammı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,7 olarak belirlendi.

Kamu alacaklarının ödemesinin gecikmesinden dolayı tatbik edilen gecikme zammı oranı, karardan önce aylık yüzde 4,5 olarak uygulanıyordu.

HER AY İÇİN AYRI AYRI UYGULANACAK

Kararda şu ifadelere yer verildi:

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,7 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

Kamu alacaklarında tescil faizi oranı düşürüldü Kamu alacaklarında tescil faizi oranı düşürüldü

Ekonomi Haberleri