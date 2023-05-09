Kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolünde uzlaşı sağlandı 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne ilişkin törende konuşan taraflar, yapılan çalışmalara katılanlara teşekkür etti.

AA

Bugün kamu işçilerin toplu sözleşme zam oranı ve diğer özel şartlar belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne ilişkin törende konuştu.

Vedat Bilgin, 700 bin kamu işçisinin sözleşmelerinde belirli bir aşamaya gelindiğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

Toplu sözleşme bir ülkede serbestçe işliyorsa, işçiler ve işverenler toplu pazarlığı özgür iradeleriyle gerçekleştiriyorlarsa demokrasinin işleyişi sağlıklı demektir. Bu bakımdan Türkiye'de bu kurumun işleyişi, Türk demokrasisine katkı yapmaktadır.

"Önemli bir aşamayı geride bıraktık"

Ardından söz alan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da kritik bir toplu sözleşme sürecini barışçıl bir anlayışla tamamladıklarını ifade etti. Arslan, "Tarafların birbirini anlaması, sosyal diyalog mekanizmalarının en ince ayrıntısına kadar kullanılmasıyla önemli bir aşamayı geride bıraktık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, toplu iş sözleşmesi sürecindeki katkıları için TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri adına teşekkür eden Arslan, şöyle devam etti:

Geldiğimiz bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman çalışanlar için ortaya koyduğu kararlı tutumu, 'Çalışanları, işçileri hiçbir zaman enflasyona ezdirmeyeceğiz' diyen yaklaşımı burada da ortaya çıkmış, Cumhurbaşkanımız emek ve işçi hareketi ile Türkiye'deki çalışanların sorunlarının çözümü konusundaki kararlılığını bir kez daha göstermiştir. Bu toplu iş sözleşmesiyle geldiğimiz noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın inisiyatifleriyle elde edeceğimiz rakamların ve ortaya çıkan tablonun ülkemiz, çalışanlar ve 700 bin kamu işçisi için hayırlı olmasını istiyorum.

Toplu sözleşme 700 bin kamu işçisini ilgilendiriyor

TÜRK-İŞ Başkanı Ergül Atalay da açıklamada sözleşmenin depremde ara verildiğini sonrasında bir karar verildiğini söyleyerek, 15 bin lira maaş, yüzde 45 artış ve refah payı istediklerini ve belirli bir aşamaya getirildiğini aktardı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, toplu iş sözleşmesi için "700 bine yakın işçinin çoluk çocuğuyla 3 milyonluk bir aileyi ilgilendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla görüşmelere 1,5 ay ara verildiğini anımsatan Atalay şöyle konuştu:

Sayın Cumhurbaşkanım ben işçiyim, hayata işçi olarak başladım. Sayın Cumhurbaşkanım siz ülkeyi idare ediyorsunuz. Ben ve Mahmut Bey'in görevi de temsil ettiğimiz insanların hukuklarını, çıkarlarını korumak. Bugüne kadar bulunduğum yerlerde bunu yapmaya gayret ettim. İşçilerle ilgili size bir mesele söylediysem hep olumlu baktınız. Herkese teşekkür ediyorum.

Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmaların sonunda, 700 bin kamu işçisinin alacağı zam oranının yüzde 45 olduğunu açıklayarak en düşük ücretin 15 bin lira olduğunu ifade etti.