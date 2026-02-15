Kanada'dan İran'a yaptırım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kanada Dışişleri Bakanlığı, İran ile bağlantılı 7 kişiye ek yaptırım kararı alındığını duyurdu.

Kanada Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, İran'a yönelik özel düzenlemeler kapsamında yeni yaptırım kararları alındığı belirtildi.

"İRAN, YURT DIŞINDA DA BASKI VE ŞİDDET YÖNTEMLERİNE BAŞVURUYOR"

Açıklamada, "İran yönetiminin yalnızca kendi ülkesinde değil, yurt dışında da baskı ve şiddet yöntemlerine başvurduğu ve bu eylemlerinin kabul edilemez olduğu." ifade edildi.

"YAPTIRIM UYGULANANLAR, SINIR ÖTESİ FAALİYETTE BULUNANLAR"

Yaptırım listesine 7 kişinin eklendiği duyurulan açıklamada, bu kişilerin İran'ın sınır ötesi faaliyetleriyle bağlantılı olduğu kaydedildi.