Kanada'dan, vatandaşlarına Orta Doğu'ya seyahat etmeme uyarısı

AA

Kanada, vatandaşlarına İran, Irak, İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze, Suriye, Yemen, Lübnan ve Ürdün'e gitmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kanada hükümeti, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların artması üzerine vatandaşlarını Orta Doğu'nun çeşitli bölgelerine seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

"KANADALI VATANDAŞLAR ETKİLENMEDİ"

Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ile İran arasındaki gerilimin yakından izlendiği ancak şu ana kadar herhangi bir Kanadalının bu gelişmelerden ölü ya da yaralı olarak etkilenmediği kaydedildi.

YASAKLI ÜLKELER

Açıklamada, Kanada vatandaşlarına İran, Irak, İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze, Suriye, Yemen, Lübnan ve Ürdün dahil bölgedeki ülkelere ve bazı bölgelere seyahat etmemeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

SAVAŞIN TARAFLARINA ÇAĞRI

Artan çatışmalar ve bunun siviller üzerindeki etkisinden endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsızlaştıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz." denildi.

ORTA DOĞU’DA 82 BİNDEN FAZLA KAYITLI KANADALI VAR

Kanada'nın yurt dışındaki Kanadalılar kayıt hizmetine göre Orta Doğu’da, 82 binden fazla kayıtlı Kanadalı bulunuyor.

Olası risklere karşı Kanada, 16 Haziran’da Tel Aviv ve Ramallah’taki diplomatik misyonlarında görevli çalışanlar ile 20 aile ferdini geçici olarak güvenli bir üçüncü ülkeye tahliye etmişti.