Kapadokya'da balon turlarına 1 yılda 754 bin 98 kişi katıldı

Kapadokya, sadece bir turizm rotası değil…

Dünyada sıcak hava balonlarının en yoğun havalandığı adres.

Uçuş gün sayısında da, taşınan yolcu sayısında da zirvede.

Kapadokya, dünyada sıcak hava balonculuğunun uçuş gün sayısı ve yolcu bakımından merkezi kabul ediliyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) verilerine göre, bölge semalarını renklendiren sıcak hava balon turlarına geçen yıl 754 bin 98 kişi katılarak bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini gökyüzünden izledi.

EN İLGİ ÇEKEN TUR AKTİVİTESİ

UNESCO Dünya Mirası Kapadokya'daki sıcak hava balonları, turistlerin en çok ilgi duyduğu tur aktiviteleri arasında yer alıyor.

365 GÜNÜN 223'Ü HAVALANMAYA UYGUN OLDU

Her yıl yüz binlerce turistin ziyaret ettiği bölgede, milyonlarca yıl önce oluşan peribacaları ve doğal kaya oluşumlarının ortaya çıkardığı ilginç manzarayı kuş bakışı izlemek isteyenlerin tercih ettiği etkinlik, 2025 yılı boyunca hava koşullarının uygun olduğu 223 gün gerçekleştirildi.

AÇIK HAVA MÜZECİLİĞİ GÖREVİ GÖRÜYOR

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Sucu, Kapadokya'daki açık hava müzelerinin ilgi gördüğünü, sıcak hava balonlarının da benzer nitelikle dünyanın dört bir yanından turist çektiğini belirtti.

30 FİRMA FAALİYETTE

Sıcak hava balonculuk sektörünün ekonomiye, istihdama ve turizme yadsınamaz ölçüde değer kattığını dile getiren Sucu, bölgede 30 firmanın bu kapsamda hizmet sunduğunu söyledi.

BÖLGEDE 585 BALON PİLOTU, 367 BALON VAR

Sucu, Kapadokya'da 585 balon pilotunun hizmet verdiğini dile getirerek, "Kapadokya bölgesindeki balon sayımız 367. Bunun bir seferdeki turda, gökyüzündeki balon sayımız ise 156." dedi.

4,3 MİLYON ZİYARETÇİ

Sıcak hava balon turlarının son yıllarda turizmde ivme kazanan Kapadokya'nın marka değerine olumlu katkılar sunduğunu vurgulayan Sucu, şöyle konuştu:

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarında yeni bir rekora yaklaşıldı. Kapadokya'yı gökyüzünden izleme imkanı sunan sıcak hava balon aktiviteleri, bölgemizde adeta bir açık hava müzesi görevini yerine getirdi. 2025 yılında 4 milyon 300 bine yakın ziyaretçi ağırlayan bölgemizde en büyük aktivitenin başında sıcak hava balon turları vardı.

YILDA ORTALAMA 220 İLA 235 GÜN ARASINDA UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Bölgede turistlere balon turu hizmeti sunan bir firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Dinler de bölgede yılda 220 ila 235 gün arasında uçuş gerçekleştirilebildiğini aktardı.

Dinler, "Balon turları Kapadokya'nın marka imajına katkı sunmakla kalmadı, Türk turizmi için cazibe yaratan ürünlerden biri haline geldi. Yedi kıtadan gezginlerin hayali Kapadokya'da balona binmek. Bu da sektöre olumlu yansıyor. Bu yılın ocak ayında geçen yıla kıyasla daha fazla talep almamıza rağmen uçuş gün sayısı olarak geride kalındı. Yüksek sezonumuz nisan başı ekim sonu arasıdır. Şu anki rezervasyon taleplerinden 2025 yılındaki sayıları geride bırakacak olmaktan umutluyuz." dedi.

YIL YIL BALON TURU KATILIMCI SAYISI

Balon turlarına; 2014'te 434 bin 639, 2015'te 498 bin 812, 2016'da 250 bin, 2017'de 329 bin 390, 2018'de 537 bin 500, 2019'da 585 bin 582, 2020'de 120 bin 917, 2021'de 388 bin 833, 2022'de 662 bin 443, 2023'te 621 bin 949, 2024'te ise 769 bin 814 turist katılmıştı.