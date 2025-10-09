Kapalıçarşı'da altında ani yükseliş sonrası satışlar kısa süre durdu

Küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin artması, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi.

GRAM ALTIN 5 BİN 400 BANDINDA

Ons altın fiyatı 4 bin doları aşarken, iç piyasada gram altın 5 bin 400 lira seviyesine, çeyrek altın ise 8 bin 900 lira bandına yükseldi.

KAPALIÇARŞI'DA SATIŞLAR KISA SÜRE DURDU

8 Ekim tarihinde Kapalıçarşı’da altın satışının durdurulduğu iddiaları gündeme geldi. Ancak esnaf, ani fiyat dalgalanmaları nedeniyle bazı dükkânların yalnızca 15 dakikalığına satışa ara verdiğini, ardından işlemlerin normale döndüğünü açıkladı.

"SATIŞLAR SORUNSUZ DEVAM EDİYOR"

Kapalıçarşı esnafı, şu anda altın alım-satımında herhangi bir aksaklık yaşanmadığını belirterek, piyasanın yeniden dengeye oturduğunu ifade etti.