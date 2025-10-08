Ons altın rekor tazelemeye devam ediyor: İlk kez 4 bin doların üzerine çıktı

Ons altın fiyatları, ABD ekonomisine dair endişeler ve hükümetin kapanma riskiyle birlikte yükselişini sürdürerek ilk kez ons başına 4 bin dolar seviyesini aştı.

Bu yükseliş, yıl başından bu yana hisse senetlerinden daha yüksek getiri sağlayan altını önemli bir yatırım aracı haline getirdi.

YÜZDE 50'NİN ÜZERİNE DEĞER KAZANDI

2025 yılı boyunca altın, ABD'nin mali istikrarına dair belirsizlikler, küresel ticaret gerilimleri, Fed'in bağımsızlığına yönelik tartışmalar ve jeopolitik risklerle birlikte yüzde 50'den fazla değer kazandı.

Merkez bankalarının yüksek tempoda altın alımları sürerken, yatırımcılar da olası piyasa şoklarına karşı korunma arayışıyla altına yöneliyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 3 bin 985 dolardan başladı.

Gün içinde en düşük 3 bin 983 dolar, en yüksek de 4 bin 021 dolar seviyesi görüldü.

Şu sıralar 4 bin 019 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 5 bin 341 liradan başladı.

Şu sıralar ise altının gramı 5 bin 405 TL'den işlem görüyor.