Kar kalınlığında rekor Kartalkaya'nın: 210 santimetre

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ülke genelinde kar yağışları arttı. Kayak merkezlerinde hareketlilik başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre kayak merkezlerinde kar kalınlığı, yer yer 2 metreyi aştı.

Kartalkaya’da 210, Palandöken’de 208, Keltepe’de 175, Hakkari’de 174, Sarıkamış’ta 146, Nemrut’ta 138, Palandöken-2’de 120 santimetre kar ölçüldü.

Erciyes’te kar kalınlığı 105 santimetre olurken; Yıldızdağı ve Ergan’da 75, Yalnızçam’da 51, Gevaş Abalı’da 50, Küpkıran’da 45, Zigana ve Kartepe’de 31, Hesarek’te 24, Mersivan’da 21 santimetre olarak kaydedildi.

Ilgaz ve Murat Dağı’nda 18, Davraz’da 14, Denizli’de 8, Dozdağ’da 7, Akdağ’da ise 3 santimetre kar bulunduğu bildirildi.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK HAVA SICAKLIK TAHMİNLERİ

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: