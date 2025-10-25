Karadeniz'de hamsi bolluğu: Rize'de 100 Sinop'ta 50 lira

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Vatandaşların en fazla hamsi talep ettiği balık tezgahında mezgitin kilogramı 250, istavrit ise 100 liradan satıldı.

Balıkçı Nevzat Sümer, geçen yıla kıyasla hamsinin bu sezon daha bol olduğunu söyledi.

Fiyatların uygun olması dolayısıyla vatandaşın balığa ilgi gösterdiğini belirten Sümer, "Zaman zaman fiyatı düşüyor, çıkıyor. Hamsi bizim yüzümüzü bu sene güldürdü. İnşallah güldürmeye de devam eder." dedi.

HAMSİLER İL DIŞINA DA GÖNDERİLDİ

Sümer, talep üzerine il dışına çok miktarda hamsi gönderdiklerini de kaydetti.

Müşterilerden 70 yaşındaki Fatma Göktaş ise hamsinin bol, fiyatlarının da uygun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

SİNOP’TA HAMSİ FİYATLARI YARIYA DÜŞTÜ

Sinop’ta yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte bol miktarda avlanan hamsi, tezgahlarda yerini almaya devam ediyor.

Yeni av sezonunun başlamasıyla Sinop’un farklı noktalarındaki balık tezgahları, taze hamsiyle dolup taşıyor. Vatandaşlar, uygun fiyatlı ve taze balığı alabilmek için erken saatlerden itibaren tezgahların önünde yoğunluk oluşturuyor.

Balıkçı Serdar Karaahmetoğlu, bu yılki bol av nedeniyle hamsi kilosunu 50 liraya düşürdüğünü, diğer balıkçıların ise hala 100 liradan satış yaptığını açıkladı.

Karaahmetoğlu, "Sinop’ta hamsi bolluğu yaşanıyor. Bu nedenle fiyatları düşürdük. Bazı balıkçılar hâlâ 100 liradan satıyor ama amacımız vatandaşın ucuz ve taze hamsiye ulaşabilmesini sağlamak." dedi.

YEREL EKONOMİYE KATKI

Sinop’ta balıkçılar, hamsinin yanı sıra mezgit, palamut ve istavrit gibi diğer balık türlerinin de tezgahlarda yer aldığını belirtiyor. Yeni sezonun açılmasıyla birlikte kent ekonomisine de katkı sağlanıyor. Karaahmetoğlu, "Denizden bol miktarda çıkan hamsi, hem halkımızın sofrasına hem de yerel ekonomiye canlılık katıyor." diye konuştu.