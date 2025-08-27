Karadenizli balıkçılar yeni sezonda hamsiden rekor bekliyor

Geçen av sezonunda ağlara önce palamut takılmış ardından da hamsi bereketi yaşanmıştı.

Şimdi ise denizlerde av yasağının sona ereceği 1 Eylül'de "Vira bismillah" diyecek Ordu, Trabzon, Giresun ve Rize'deki balıkçılar, tekne ve ağlarını onararak yeni sezon için geri sayıma başladı.

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Yalıköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Mollaoğlu da tam balıkçıların adına yeni sezonda hamsi avı rekor kıracağını belirtti.

YENİ SEZONDA HAMSİ BEKLENİYOR

Denizlerde av yasağının kalkacağı 1 Eylül öncesi tekne ve ağlarını onararak hazırlıklarını tamamlayan Karadenizli balıkçılar, yeni sezonda hamsi bereketi bekliyor.

Av yasağının başlamasıyla balıkçıların aradan geçen süreyi tekne ve ağ bakımıyla geçirdiğini belirten Mollaoğlu, tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

1 EYLÜL'DE VİRA BİSMİLLAH DİYECEKLER

Mollaoğlu, 1 Eylül itibarıyla binlerce balıkçının "Vira bismillah" diyerek mavi sulara açılacağını anlatarak, "Rızkımızı önce Karadeniz'de, daha sonra ise diğer bölgelerde aramaya başlayacağız. Çok heyecanlıyız. Tüm balıkçılarımıza şimdiden 'rastgele' diyoruz. Bol avcılık temenni ediyorum." dedi.

"SEZON PALAMUT AVI İLE BAŞLAYACAK"

Sezonun bu yıl da palamut avıyla başlayacağına işaret eden Mollaoğlu, son 50 yılın en bol palamut avının geçen yıl gerçekleştiğini kaydetti.

"BÜTÜN GÖSTERGELER HAMSİNİN BOL OLACAĞINI GÖSTERİYOR"

Mollaoğlu, yeni sezonda hamsi bolluğu beklediklerini dile getirerek, "Karadeniz'in en lezzetli balıkları arasında hamsi geliyor. Geçen sezon palamuttan dolayı hamsi avı düşük kalmıştı. Yeni sezonda hamsi avı rekor kıracak. Bütün emareler hamsinin bol miktarda olacağını gösteriyor." diye konuştu.

HEYECANLA SEZONU BEKLİYOR

Balıkçı Kerem Varan da heyecanla sezonu beklediklerini ifade ederek, "1 Eylül'de denize ilk ağlarımızı bırakacağız. Görünen o ki palamudun zayıf, hamsinin bol olduğu bir sezon geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TRABZON

Trabzon'da da denize açılmayı bekleyen balıkçılar, bereketli bir sezon geçirmeyi ümit ediyor.

Su ürünlerinde av yasağının başlamasıyla Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Limanı'na demirleyen balıkçılar, tekne ve ağ onarım çalışmalarının sonuna geldi.

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, yeni sezon hazırlıklarının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

"HAVA ŞARTLARI İZİN VERİRSE SEZON GÜZEL GEÇECEK"

Hava şartlarının elverişli olması durumunda sezonun güzel geçeceğini belirten Mutlu, "Son 15-20 gündür denizde az da olsa palamudun görülmesi, hamsinin küçük balıkçıların oltasına, uzatma ağlarına vurması güzel emareler. Amacımız palamut ve istavritle başlamak, bunu da hamsiyle taçlandırmak." dedi.

Mutlu, bereketli bir av mevsimi geçirmeyi umut ettiklerini ifade etti.

"HAZIRLIKLAR TAMAM"

Kentte 35 yıldır balıkçılık yapan Recep Çalış ise tüm hazırlıkları tamamladıklarını, artık sezonun açılmasını beklediklerini aktardı.

Balıkçılığın biraz da nasip işi olduğunu dile getiren Çalış, sezonun iyi geçmesini temenni etti.

"HAVA SOĞUK GİDERSE HAMSİ RUSYA'DAN İNER"

Balıkçı Hüseyin Akgün de sezondan her zaman beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Hamsiyi bu sene iyi görüyoruz. Hamsi, Rusya tarafında hava soğudukça bizim sahillere iner. Hava soğuk giderse hamsiden umutluyuz." diye konuştu.

Aziz Çalış da balıkçılık tecrübelerine dayanarak bu sezon hamsinin bol, palamudun daha az görüleceğini tahmin ettiğini kaydetti.

GİRESUN

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, kıyı balıkçılarının, haziran ve ağustos arasındaki dönemde palamuda çok rastlamadığını söyledi.

EKİM-KASIM PALAMUT

Palamudun şu an çok küçük olduğuna işaret eden Arslan, şu değerlendirmede bulundu:

Palamutta ekim ve kasım aylarında daha verimli bir avcılık bekliyoruz. Birkaç sezon öncesi de aynı durumu yaşadık. Palamut olmadığı için 1 Eylül'de teknelerimiz hamsiyle sezona başladı. Belki bu sezon da aynısını yaşayabiliriz.

RİZE

Rize Artvin Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Barış Zaman da bu sene, hamsi senesi olduğunu düşündüğünü söyledi.

Balıkçıların hazırlıklarını tamamladığını ifade eden Zaman, "Ümitliyiz, inşallah 'rast gelir' diyoruz." şeklinde konuştu.

"HAMSİ BOL OLACAK"

Zaman, göstergelerin hamsinin bol olacağı yönünde olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti: