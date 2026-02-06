Kardemir Çelik ihracatta pazar çeşitliliği ve stratejik dirençle ilerliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, “Belirsizliklerin arttığı dönemlerde geri çekilmek kolaydır, asıl mesele pazarlarda kalıcı ve güçlü bir konum inşa edebilmektir. Kardemir Çelik olarak ihracatta derinleşerek rekabet gücümüzü uzun vadeli yatırımlarla pekiştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Demir-çelik sektöründe küresel talep dalgalanmaları, enerji maliyetleri ve ticaret politikaları risk oluşturmaya devam ederken, Kardemir Çelik bu süreci 100’ü aşkın ülkeye uzanan ihracat ağı, pazar çeşitliliği, üretim esnekliği ve ihracat odaklı stratejilerle yönetiyor.

Şirket, tek bir pazara ya da ürüne bağımlı kalmadan, her coğrafyanın ihtiyacına uygun çözümler geliştirerek uluslararası pazarlardaki varlığını kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor.

İHRACATTA 30 YILI AŞAN DENEYİM

Kardemir Çelik’in ihracat gücünün ardında 30 yılı aşkın birikim, Kardemir bünyesinde görev yapan uzman ekip ve yıllara yayılan uluslararası iş birlikleri bulunuyor. Şirket; fuar katılımları, teknik geziler, pazar araştırmaları, birebir müşteri ziyaretleri ve gelişmiş müşteri yönetim sistemleriyle kalite ve güven odaklı bir ihracat yapısı inşa ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) “Türkiye’nin En Büyük 1000 İhracatçısı” listesinde 120’nci sırada, sektöründe ise 16’ncı sırada yer alan Kardemir Çelik, Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2024 yılı verilerine göre Ege Bölgesi’nde demir ve demir dışı metaller sektörünün en büyük ikinci ihracatçısı konumunda bulunuyor.

“ÇEKİLMEK YERİNE DERİNLEŞMEYİ SEÇİYORUZ”

Küresel belirsizliklerin, maliyet baskılarının ve korumacılık eğilimlerinin arttığı bir dönemde birçok şirket için en kolay tercihin geri çekilmek olduğuna dikkat çeken Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, şirketin bu süreci farklı bir bakış açısıyla yönettiğini vurguladı. Bakırel, şunları söyledi:

Ancak biz Kardemir Çelik olarak bunun yerine ihracatta kalıcı olmayı, bulunduğumuz pazarlarda derinleşmeyi ve uzun vadeli rekabet gücümüzü koruyacak stratejik adımları atmayı seçiyoruz. Çünkü sürdürülebilir büyümenin konjonktüre göre pozisyon değiştirmekten değil, zor dönemlerde dahi vizyonunu koruyabilmekten geçtiğine inanıyoruz.

KÜRESEL TALEPLER DOĞRULTUSUNDA YATIRIM

Stratejik yaklaşımın önemli bir parçasının, küresel taleplere göre şekillendirilen yatırımlar olduğunu belirten Bakırel, şöyle konuştu:

Dünyada çelik yapı kullanımının artması, büyük ebat profillere olan ihtiyacı her geçen gün daha görünür hale getiriyor. Biz de bu dönüşümü doğru okuyarak, ürün gamımızı yapısal profiller odağında genişleten bir yatırım sürecini hayata geçiriyoruz. İzmir Aliağa Bozköy’de devreye almayı planladığımız büyük profil hadde tesisimiz, kapasite artışının ötesinde Kardemir Çelik’in üretim esnekliğini ve pazar uyum kabiliyetini güçlendiren stratejik bir adım niteliği taşıyor. Yeni tesisimizle birlikte farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik özel profil çözümleri sunmayı, üretim ve bakım süreçlerinde verimliliği artırmayı ve maliyetleri daha yönetilebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu yatırımımız uzun vadeli rekabet gücümüze de doğrudan katkı sağlayacak.

“BAŞARIYI RAKAMLARLA DEĞİL DAYANIKLILIKLA TANIMLIYORUZ”

Kardemir Çelik’in büyüme yaklaşımında kısa vadeli göstergelerden çok yapısal güçlenmenin belirleyici olduğunu dile getiren Bakırel, üretim, enerji ve Ar-Ge yatırımlarının bu anlayışın merkezinde yer aldığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: