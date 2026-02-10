Karşılaştırmalı nüfus piramidi Türkiye için alarm veriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de 2024 yılında 34,4 olan ortanca yaş, 2025 yılında 34,9'a yükseldi.

Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 33,7'den 34,2'ye, kadınlarda 35,2'den 35,7'ye yükseldiği belirlendi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya nüfusunun ortanca yaş tahmini ise 30,9 düzeyinde.

TÜRKİYE'DE DOĞURGANLIK DÜŞÜYOR

Türkiye, AB, ABD, Çin, Hindistan ve dünya ortalaması nüfus piramidine bakıldığında, Türkiye'nin nüfusunun hala görece genç ancak tabanın daralmaya başladığı görülüyor.

Türkiye'de doğurganlık düşüyor.

Türkiye'de 0-14 yaş grubu eskisi kadar geniş değil.

Türkiye'de 25-44 yaş bandı güçlü. Bu yaş aralığı çalışma hayatına destek veren kesimi temsil ediyor.

NÜFUS KARŞILAŞTIRMASI

Türkiye'de üst yaşlar henüz AB kadar şişkin değilse de hızlı yaşlanmanın kapıda olduğu görülüyor.

GRAFİK BİZE NE SÖYLÜYOR?

Türkiye: Gençlikten yaşlılığa geçiş aşamasında. - Genç nüfustan yaşlılığa geçişte

AB: Yaşlı toplum, göçle ayakta kalıyor. - En yaşlı nüfus

ABD: Göçle genç kalan yaşlı ülke. - Nüfusu göçle dengeleniyor

Çin: Zenginleşmeden yaşlanan ülke riski. - En hızlı yaşlanacak nüfus

Hindistan: Gençlik avantajı olan tek büyük ülke. -En genç nüfus

Dünya: Genel yaşlanma başladı ama genç nüfus hâlâ var.

TÜRKİYE’NİN NÜFUS PİRAMİDİ

Türkiye'nin 2007 ve 2025 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü.