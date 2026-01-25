Karslı besici, devlet destekli proje ile koyun sürüsünü 6 kat büyüttü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kars'ta devlet desteğiyle Kangal Akkaraman ırkı 100 koyun alan besici, sürüsünü 6 kat büyüttü.

Merkeze bağlı Ani köyünde yaşayan 45 yaşındaki Aytekin Demirkaya, üretime katkıda bulunmak için Valilik, Ziraat Bankası ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle uygulanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi"nden faydalanıp 2 yıl önce 100 Kangal Akkaraman ırkı koyun aldı.

Köy sakinleri ve çevresindeki vatandaşların Kars'ta bu ırk pek beslenmediği için "Burada bunu yapamayacaksınız, başaramayacaksınız" sözlerine aldırış etmeyen Demirkaya, 100 koyuna gözü gibi bakmaya başladı.

SİVAS'A GİDEREK YERİNDE İNCELEDİ

Koyunlarla ilgili araştırma yapan, daha sonra Sivas'a gidip hayvanların yayılımı ile beslenmesini yerinde gören Demirkaya, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle sürüsünü büyüttü.

Besici Aytekin Demirkaya, projeden aldıkları destekle hayvanın birinci kalite ırkını temin ederek Kars'a getirdiklerini söyledi.

BAKANLIĞA TEŞEKKÜR ETTİ

Biraz pahalı ve maliyetli bir hayvan ırkı olmasına rağmen verimin iyi olacağını, gelecekte Türkiye'de bu işi yapanların Kangal Akkaraman cinsi koyuna yöneleceğini dile getiren Demirkaya, desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı'na teşekkür etti ve şöyle devam etti:

Biz bu işe aşık olduk, aşık olmazsan bu mesleği kimse yapamaz. Aile işletmesi olarak bu işi yaptık, başardık, tuttuk. Eğer istersen olmayacak hiçbir şey yok, yeter ki azim olsun, çaba gösterilsin. İl Müdürümüz Enver Aydın ve ekibinin çok büyük emekleri oldu.

KARS'TAKİ HAYVAN VARLIĞI

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın da Kars'ın 600 büyükbaş, 1 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan varlığına sahip olduğunu söyledi.

"200 YETİŞTİRİCİ DESTEKTEN YARARLANDI"

Geniş mera ve yayla alanlarıyla hayvancılığı daha ileri seviyelere taşımak ve üreticilerin daha verimli, daha kaliteli hayvancılık yapması için her türlü desteği Tarım ve Orman Bakanlığının verdiğini belirten Aydın, "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi ile Valiliğimiz koordinasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle ilimizde yaklaşık 200 yetiştiricimizi bu destekten faydalandırdık ve bugüne kadar da yaklaşık 18 bin küçükbaş hayvanı çiftçimizle buluşturmuş olduk." dedi.

100 KÜÇÜKBAŞI 700'E ÇIKARDI

Aytekin Demirkaya'yı projeyle desteklediklerini anlatan Aydın, şunları kaydetti: