Haftanın ilk gününde altın tarihi zirvesine çıktı

Ons altın 5 bin 93 dolara kadar yükselerek rekor kırdıktan sonra şu anda 5 bin 65 dolardan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı, 2025 yılında yüzde 60'tan fazla artış gösterdiği tarihi yükselişini sürdürerek böylece ilk kez 5 bin dolar seviyesini aştı.

Yurt içindeki altın fiyatları da buna göre şekilleniyor.

Gram altın 7 bin 104 liraya kadar çıkarak rekor tazelerken, şu anda 7 bin 67 liradan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7 bin 67 lira

Çeyrek altın: 11 bin 985 lira

Cumhuriyet altını: 48 bin 806 lira

Tam altın: 47 bin 901 lira

Yarım altın: 23 bin 950 lira

GÜMÜŞ

Küresel belirsizlikler ve jeopolitik riskler, altın gibi gümüş fiyatlarını da tarihi zirvelere taşıdı.

Gümüş, geçtiğimiz yılki yaklaşık yüzde 150'lik artışının üzerine koyarak, geçtiğimiz hafta 100 dolar eşiğini aştı.

Ons gümüş, yeni haftada yüzde 5’in üzerinde primle 109,50 doları test etti.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 43,4029 lira

Euro: 51,5347 lira

Sterlin: 59,3869 lira

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

-ABD ve NATO arasında Grönland üzerine yaşanan gerilimlerin yanı sıra finansal ve jeopolitik belirsizliklere dair artan endişeler

-ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikaları

-Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Çin ile bir ticaret anlaşması yapması durumunda Kanada'ya yüzde 100 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu.

-Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi

-ABD’de “hükümetin kapanması” riski

-ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi belirsizliği