Kasımda en fazla tereyağı zamlandı en çok taze meyve ucuzladı Bugün TÜİK, kasım ayı enflasyonunu açıkladı. Beklentilerin altında kalan enflasyon verisi ile birlikte kasım ayında en çok zamlanan ve ucuzlayan ürünler de belli oldu.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kasım ayında yıllık yüzde 61,98 ve ise aylık yüzde 3,28 arttı.

Kasımda fiyatı en fazla artan ürün "tereyağı", en çok düşen "taze meyveler" oldu.

Tüketici fiyatları bazında kasımda en fazla fiyat artışı yüzde 13,63 ile tereyağında, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,96 ile taze meyvelerde görüldü.

Tereyağının ardından fiyat artışında konserveler geldi

Geçen ay tereyağındaki fiyat artışını yüzde 11,94 ile konserve edilmiş veya işlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler, yüzde 10,30 ile taze süt izledi.

Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,02 ile sigaralar, yüzde 9,94 ile peynir, yüzde 9,77 ile kuru sebze ücreti yer aldı.

En fazla fiyat düşüşü yüzde 4,96 ile taze meyvelerde

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,96 ile taze meyvelerde oldu. Bunu, yüzde 3,19 ile diğer büyük ev aletleri, yüzde 2,26 ile elektrikli küçük ev aletleri, yüzde 2,25 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 1,72 ile çocuk giyimi takip etti.

Aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, kasımda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Tereyağı: Yüzde 13,63

Konserve edilmiş veya işlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler: Yüzde 11,94

Taze süt: Yüzde 10,30

Sigaralar: Yüzde 10,02

Peynir: Yüzde 9,94

Kuru sebze: Yüzde 9,77

Ev ile ilgili temizlik malzemeleri: Yüzde 7,92

Kümes hayvanları eti: Yüzde 5,68

Pirinç: Yüzde 4,97

Mücevheratlar, saat ve kol saatleri: Yüzde 4,47

Kasımda fiyatı en fazla düşen ürünler:

Kasımda fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Makarna çeşitleri: Yüzde -0,18

Çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi: Yüzde -0,34

Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları: Yüzde -1,06

Patates ve bazı yumru bitkiler: Yüzde -1,12

Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler: Yüzde -1,26

Çocuk giyim: Yüzde -1,72

Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı: Yüzde -2,25

Elektrikli küçük ev aletleri: Yüzde -2,26

Diğer büyük ev aletleri: Yüzde -3,19

Taze meyveler: Yüzde -4,96

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)