Kasımda ihracat şampiyonu otomotiv oldu Kasım ayı ihracat verileri rekorla açıklandı. En fazla ihracat yapan sektörlere bakıldığında otomotiv sektörünün geçen ayda olduğu gibi yine başı çektiği görüldü.

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Türkiye ekonomisinin temel yapı taşlarından birisi de ihracat. İhracatta yaşanan artış hedeflere ulaşmak yolunda atılan önemli adımlar olarak kabul görüyor.

Geçen ayki veriler değerlendirildiğinde, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 70,4'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 5 artışla 16 milyar 204 milyon 542 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Toplam ihracatın yüzde 14,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 0,8 yükselişle 3 milyar 342 milyon 917 bin dolarlık, yüzde 2,1 pay alan madencilik grubunda yüzde 4 azalışla 483 milyon 272 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat yapan sektör olarak zirvedeki yirene korudu.

Kimyevi maddeler ve mamulleri ihracat ikincisi oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 3 milyar 172 milyon 87 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2 milyar 878 milyon 850 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 432 milyon 47 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

En fazla ihracat artışı yüzde 372 ile gemi yat ve hizmetlerinde

Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı yüzde 372 ile gemi yat ve hizmetlerinde gerçekleşti.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

TİM verilerine göre Almanşa, en fazla ihracat yapılan ülke olma konumunu korudu. Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında zirvede 1 milyar 512 milyon 403 bin dolarla Almanya yer alırken, onu, 1 milyar 124 milyon 219 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 1 milyar 67 milyon 992 bin dolarla ABD takip etti.

İstanbul, şehirler arasında en fazla ihracata destek veren il

Geçen ay en çok ihracat yapan ilk 3 il sırasıyla 8 milyar 719 milyon 808 bin dolarla İstanbul, 1 milyar 654 milyon 667 bin dolarla Kocaeli, 1 milyar 493 milyon 704 bin dolarla Bursa oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)