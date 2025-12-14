Kayseri'de yaban keçisi avlayana 953 bin 82 lira ceza kesildi

- DKMP ekipleri, yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında yaban keçisi avlayan kişiye 953 bin 82 lira ceza uyguladı.
Yaban hayatını korumak için çıkartılan kanunlara aykırı hareket edenler cezalandırılıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'de yaban keçisi avlayan kişiye 953 bin 82 lira ceza kesti.
VURULAN YABAN KEÇİSİ ARACIN BAGAJINDAN ÇIKTI
Yasa dışı avcılıkla mücadelenin sürdüğü vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
Kayseri'de gelen ihbar üzerine kolluk kuvvetleriyle birlikte harekete geçen ekiplerimiz, şüpheli bir araçta yaptıkları aramada vurulmuş bir yaban keçisi tespit etti. Şahsa ilgili kanunlar kapsamında toplam 953 bin 82 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı.